Curych/New York - Americké ministerstvo spravedlnosti požaduje po švýcarské bance Credit Suisse 5-7 miliard dolarů (130-182 miliard Kč) za ukončení vyšetřování jejích praktik při prodeji hypotečních cenných papírů v době před světovou finanční krizí. Agentuře Reuters to v pondělí řekly zdroje obeznámené se situací. Banka takto vysokou částku zaplatit odmítá.

"Credit Suisse věří, že dosáhne lepšího řešení," uvedl jeden ze zdrojů. Americká ministryně spravedlnosti Loretta Lynchová se podle dalšího zdroje minulý týden setkala s generálním ředitelem banky Tidjanem Thiamem, dohoda o řešení sporu by prý mohla přijít už tento týden. Pokud by však jednání zkrachovala, mohly by americké úřady banku zažalovat.

Představitelé Credit Suisse a ministerstva spravedlnosti se k informacím zdrojů Reuters odmítli vyjádřit.

Credit Suisse je jednou z řady finančních institucí, které americké úřady začaly vyšetřovat kvůli praktikám při prodeji hypotečních cenných papírů před vypuknutím světové finanční krize. Americká vláda banky viní z toho, že poskytovaly investorům zavádějící informace o kvalitě těchto cenných papírů.

Zdroj agentury Reuters již dříve uvedl, že německá bankovní jednička Deutsche Bank by mohla tento týden uzavřít s americkým ministerstvem spravedlnosti dohodu o urovnání sporu kolem prodeje hypotečních cenných papírů. Podle zdroje by banka mohla v rámci urovnání zaplatit mnohem méně než 14 miliard dolarů, které Washington původně požadoval.