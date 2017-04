New York - Díky těhotenství bude tenisová hvězda Serena Williamsová ještě atraktivnější pro sponzory, protože jí umožní rozšířit pole působnosti i na těhotenské oblečení a produkty spojené s mateřstvím, napsala agentura Reuters s odvoláním na marketingové odborníky. Pětatřicetiletá Američanka oznámila ve středu, že očekává prvního potomka. Vítězka rekordních 23 grandslamových turnajů ve dvouhře je ve dvacátém týdnu těhotenství.

Díky těhotenství bude dlouholetá tenisová královna širší veřejnosti ještě sympatičtější, uvádějí odborníci na marketing.

"Vezmete kultovní jméno, které už je nyní značkou, a přidáte k němu těhotenství. A dostanete šťastný příběh," uvedl Gary Fechter, právník firmy McCarter & English, který zastupuje společnosti ve sponzorských dohodách. "Díky tomu bude zkrátka ještě sponzorsky cennější."

S výdělkem téměř 29 milionů dolarů (asi 727,7 milionu korun) za rok vévodí Williamsová žebříčku nejlépe placených sportovkyň světa, který sestavil časopis Forbes. Od sponzorů, mezi které patří Nike a Pepsi, inkasuje 20 milionů dolarů - a to by mohlo její těhotenství ještě zvýšit.

"Jednoduše jí to dodá další rozměr jako osobě," řekl Jim Andrews, viceprezident firmy IEG, která sleduje výdaje na sponzorství. "Zvýší to její sympatie a rozhodně to zvýší její zpeněžitelnost," uvedl Fechter.

Ke sponzorům Williamsové patří například i výrobce sportovního vybavení Wilson, branka JP Morgan Chase, výrobce sluchátek Beats Electronics, IBM či automobilová značka Mini.

Williamsová má navíc vlastní linii oblečení, kterou by nyní mohla podle expertů rozšířit o těhotenské oblečení.

"Existuje spousta různých produktů a spousta různých značek, které se týkají rodiny, mateřství, miminek - a nyní se jim nabízí někdo, kdo bude skvělou pracující matkou, pokud bude Williamsová pokračovat v kariéře," řekl Doug Shabelman, prezident firmy Burns Entertainment, která dává dohromady celebrity se sponzory.