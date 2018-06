Brusel/Vilnius - Představitelé pobaltských zemí, Polska a Evropské unie dnes na summitu EU podepíší dlouho očekávanou dohodu o napojení svých rozvodných soustav na síť Evropské unie do roku 2025. Současně se odpojí od ruské soustavy. Uvedla to agentura Reuters, která má k dispozici kopii dohody. Za EU má dohodu podepsat předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker.

Estonsko, Litva a Lotyšsko, které jsou členy Evropské unie i NATO od roku 2006, považují napojení své energetiky na Rusko za prvek ohrožující národní bezpečnost. "Na dohodě jsme pracovali devět let. Je to poslední balvan, který stál mezi námi a naší skutečnou energetickou nezávislostí," uvedla dnes litevská prezidentka Dalia Grybauskaitéová v litevské televizi LRT. "Rusko ztratí vyděračský nástroj, kterým zasahovalo do naší politiky," dodala.

Podle dohody budou státy používat stávající elektrické vedení LitPol Link, který spojuje Litvu s Polskem, a nový kabel pod Baltským mořem, který vede kolem teritoriálních vod ruské kaliningradské enklávy. Projekt má být podle diplomatických zdrojů Reuters potvrzen v srpnu, stát má 560 milionů eur (14,4 miliardy Kč).

O problému, jak zásobovat elektřinou Kalinigrad, bude s Moskvou jednat Brusel. V současné době je oblast napojena na Rusko přes pobaltské státy. Rusko, na němž je rovnováha energetických sítí pobaltských zemí nyní závislá, sice nikdy své sítě neodpojilo, ani tím nevyhrožovalo, tři dotyčné státy se obávají, že by to mohlo udělat.

Litva předpokládá, že schopnost samostatného fungování bez Ruska pobaltské republiky otestují v červnu příštího roku.

Ruské a kontinentální evropské systémy používají frekvenci 50 Hz, ale nejsou synchronizovány. Ruský systém je řízen z Moskvy, zatímco kontinentální je decentralizovaný, uvedla agentura Reuters.