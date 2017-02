Rijád - Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) by mohla prodloužit platnost dohody s nečlenskými těžaři o omezení produkce, pokud globální zásoby suroviny neklesnou na požadovanou úroveň. Mohla by se dokonce dohodnout na ještě výraznějším snížení dodávek. Agentuře Reuters to dnes řekly zdroje z kartelu OPEC. Ceny ropy na světových trzích v reakci na tyto informace zamířily vzhůru.

Členové OPEC se koncem listopadu dohodli, že od 1. ledna sníží těžbu celkem o 1,2 milionu barelů denně, aby omezili nadbytečné dodávky na trh a podpořili ceny. K dohodě o snížení produkce se připojily i některé další významné těžařské země v čele s Ruskem, které by měly produkci omezit o dalších 558.000 barelů denně. Dohoda má platnost šest měsíců.

Světové ceny ropy začátkem loňského roku vinou nadbytečných dodávek na trh poprvé za 12 let sestoupily pod 30 dolarů za barel. Kvůli dohodě o snížení těžby se sice vrátily nad 50 dolarů za barel, dál ale zůstávají hluboko pod úrovněmi z první poloviny roku 2014, kdy výrazně přesahovaly hranici 100 dolarů za barel.

Podle představitelů OPEC se světové zásoby ropy musejí dostat zpět do blízkosti svého pětiletého průměru, aby bylo možné hovořit o návratu rovnováhy na trh. Mezinárodní agentura pro energii (IEA) uvedla, že globální zásoby ropy na konci prosince sestoupily pod tři miliardy barelů, nacházely se však 286 milionů barelů nad pětiletým průměrem.

Pokud by všechny země dohodu o omezení produkce plně dodržovaly, měly by se dodávky ropy na trh v prvním pololetí celkově snížit zhruba o 300 milionů barelů, upozorňují zdroje z OPEC. Snahu OPEC o obnovení rovnováhy na ropném trhu ale podkopává rostoucí aktivita těžařů ve Spojených státech, které se k dohodě nepřipojily.

Ropa navzdory zprávě o možném prodloužení dohody OPEC zlevňuje Ceny ropy na světových trzích dnes klesají, navzdory přechodnému růstu, za kterým stály informace o možném prodloužení platnosti dohody kartelu OPEC o omezení těžby. Severomořská ropa Brent vykazovala kolem 17:15 SEČ pokles o 0,8 procenta na 55,30 dolaru za barel. Americká lehká ropa WTI ztrácela zhruba půl procenta na 52,85 dolaru za barel. Členové OPEC se koncem listopadu dohodli, že od 1. ledna sníží těžbu celkem o 1,2 milionu barelů denně, aby omezili nadbytečné dodávky na trh a podpořili ceny. K dohodě se připojily i některé další významné těžařské země v čele s Ruskem, které by měly produkci omezit o dalších 558.000 barelů denně. Dohoda má platnost šest měsíců. Zdroje z OPEC dnes však agentuře Reuters řekly, že platnost dohody by se mohla prodloužit, pokud globální zásoby suroviny neklesnou na požadovanou úroveň. Podle zdrojů by se dokonce mohlo dohodnout ještě výraznější snížení těžby. Snahu členů OPEC omezit dodávky na trh podkopává rostoucí aktivita těžařů ve Spojených státech, které se k dohodě nepřipojily. Středeční údaje amerického Úřadu pro energetické informace (EIA) ukázaly, že zásoby ropy v USA se minulý týden zvýšily o 9,5 milionu barelů. Analytici očekávali nárůst jen o 3,5 milionu barelů. Analytici upozorňují, že trh nyní z jedné strany svírá snižování produkce v zemích OPEC, z druhé strany pak růst zásob a těžby v USA. Od začátku letošního roku se ceny Brentu i WTI pohybují v rozmezí jen asi pěti dolarů na barel. "Takový druh stability nebyl u cen vidět již několik let," uvedl analytik David Wech z poradenské společnosti JBC Energy. Ceny ropy v dolarech za barel (asi 159 litrů): BURZA TYP KONTRAKT AKTUÁLNÍ CENA PŘEDCHOZÍ ZÁVĚR Londýn - ICE Brent duben 55,30 55,75 New York - Nymex WTI březen 52,85 53,11