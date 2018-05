Londýn - Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC) by se mohla už v červnu rozhodnout zvýšit produkci ropy, a to kvůli obavám ohledně dodávek z Íránu a Venezuely. Agentuře Reuters to řekly zdroje z odvětví obeznámené s rozhovory v rámci OPEC.

Kartel se předloni s několika dalšími těžařskými státy dohodl na omezení dodávek na trh o téměř 1,8 milionu barelů denně s cílem snížit nadměrné zásoby ropy a podpořit ceny suroviny. Úroveň zásob už ale klesla do blízkosti cíle OPEC a cena severomořské ropy Brent minulý týden poprvé od listopadu 2014 překročila 80 dolarů za barel.

"Stále zkoumáme různé scénáře," uvedl jeden ze zdrojů. Upozornil, že pokud by se OPEC v červnu skutečně rozhodl zmírnit těžební restrikce, mohlo by trvat tři až čtyři měsíce, než bude toto rozhodnutí uvedeno do praxe.

OPEC doposud tvrdil, že těžební restrikce zatím není zapotřebí zmírňovat. Podle zdrojů agentury Reuters se však prostoj kartelu změnil, a to kvůli rychlému poklesu globálních zásob suroviny, propadu těžby ropy v krizí zmítané Venezuele a obavám z dopadu nových amerických sankcí na dodávky ropy z Íránu.