Berlín - Zástupci automobilového průmyslu a politici v Německu se dohodli na plánu, který má odvrátit případné zákazy jízd naftových aut ve městech. Plán zahrnuje snížení emisí prostřednictvím úpravy softwaru a oficiálně má být představen začátkem příštího měsíce, uvedly zdroje agentury Reuters. Německá automobilka Audi již dnes oznámila, že k úpravě softwaru, který reguluje emise, svolá až 850.000 naftových vozů.

Podle zdrojů Reuters by v rámci dohodnutého plánu měly být upraveny naftové automobily všech značek podléhající normám Euro 5 a Euro 6. Softwarové úpravy by měly zajistit snížení emisí oxidů dusíku o zhruba 20 procent, náklady na realizaci plánu v Německu by přitom neměly překročit dvě miliardy eur (zhruba 52 miliard Kč), uvedly zdroje.

Německá vláda ve středu oznámila, že na 2. srpna svolala schůzku s vedoucími představiteli domácích automobilek, na které se budou řešit kroky ke snížení emisí naftových vozů. Schůzky by se měli zúčastnit i zástupci těch spolkových zemí, které jsou významnými centry automobilového průmyslu, nebo pociťují obzvlášť velké dopady emisí naftových aut.

Automobilky Audi a BMW už v červnu v rámci dohody o snižování emisí se spolkovou zemí Bavorsko slíbily technické úpravy u statisíců naftových aut v Německu. Automobilka Daimler tento týden oznámila, že za účelem snížení emisí provede úpravy u více než tří milionů dieselových aut Mercedes-Benz, které jezdí po evropských silnicích.

Automobilové emise se dostaly do centra pozornosti v září 2015, kdy německý koncern Volkswagen v reakci na obvinění amerických úřadů přiznal, že do zhruba 11 milionů naftových aut po celém světě nainstaloval software umožňující manipulovat s testy emisí oxidů dusíku.

V některých německých městech se v poslední době objevily návrhy na zákaz jízdy naftových aut. Spolková vláda nicméně dala najevo, že se jí takový postup nelíbí. "Cílem je vyhnout se zákazům jízdy," uvedl tento týden jeden z mluvčích ministerstva životního prostředí, které je spolupořadatelem srpnové schůzky.