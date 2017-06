Los Angeles - Narození dvojčat amerického herce George Clooneyho a jeho manželky přivedlo podle agentury Reuters v úterý média k šílenství. Řada fotoreportérů se sešla před londýnskou nemocnicí ve snaze zachytit první snímky malé Elly a Alexandera Clooneyových. Titulní stránky bulvárních plátků pak zaplnily zprávy s názvy jako "Deset důvodů proč bude George Clooney skvělý otec". Avšak rozruch kolem prvorozenců amerického herce je jenom zahřívacím kolem před letní sezónou mateřských trháků, píše agentura.

Největším letošním příběhem mateřství se stalo druhé těhotenství americké zpěvačky Beyoncé, která má také v nejbližší době porodit dvojčata.

Přestože se obě ženy od sebe nápadně liší, právě na ně se soustředí dětmi posedlé publikum. Pětatřicetiletá hudební hvězda Beyoncé se na rozdíl od právničky Amal Clooneyové s radostí podělila se světem fotografiemi těhotenského bříška na sociálních sítích i během svých vystoupení.

Obhájkyně lidských práv Clooneyová naproti tomu během svého těhotenství vyzvala fanoušky, aby se více soustředili na její práci než na vypouklé břicho. Prestižní právnička se tak snaží vyhýbat pozornosti pramenící z popularity jejího manžela, který v minulosti několikrát prohlásil, že děti nechce.

"Zprávy o Clooneyho dětech jsou velmi vzrušující, protože herec je vnímán jako člověk, kterému trvalo dlouho, než se usadil a ke všemu s tak skvělou a zajímavou ženou," řekl zástupce šéfredaktora magazínu People J.D. Heyman.

Těhotenství celebrit se stalo velkým byznysem v roce 1991, kdy americká herečka Demi Mooreová nafotila v sedmém měsíci těhotenství akty pro časopis Vanity Fair.

Fotografie byla v roce 2016 zařazena magazínem Time na seznam "100 Fotografií: Nejvlivnější snímky všech dob". Time fotografii označil za ukázku toho, jak silné a zároveň sexy může být mateřství. Fotografie podle magazínu navíc proměnila soukromou záležitost ve veřejnou událost.

Běžná fascinace životem celebrit a pozornost, jaké se dostává dvojčatům Clooneyové a Beyoncé, však podle agentury Reuters ukazují na kontroverzní postoje k modernímu mateřství. Podle spoluautorky knihy o mateřství v americké popové kultuře Ann Hallové se mateřství už více něž 25 let potýká s mnoha očekáváními a předsudky o tom, co by ženy měly nebo neměly dělat.

"Některé z nás by chtěly zjistit, co si vlastně s dětmi počneme. Jak spojíme naši kariéru a mateřství? To, že pro to už neexistují žádná pravidla, je sice osvobozující, ale zároveň i znepokojující," řekla Hallová.

Beyoncé a Amal Clooneyová také poukazují na rostoucí trend starších matek, který zvyšuje obavy z neplodnosti a rostoucího trhu s její léčbou, na kterou se kvůli oddalování těhotenství v USA vydá až čtyři miliardy dolarů (93,5 miliardy Kč).

Podle zprávy americké mezivládní agentury National Vital Statistics byla v roce 2015 porodnost žen ve věku mezi 30 a 44 v USA nejvyšší od začátku šedesátých let.

Bezdětným celebritám přitom věnují média, jak upozornila americká herečka Jennifer Anistonová, stejnou míru pozornosti. V otevřeném dopise v roce 2016 kritizovala nekonečné spekulace o tom, zda je nebo není těhotná a zda to vůbec plánuje.

"Jsme úplné s partnerem i bez něj, s dítětem i bez něj... nepotřebujeme být vdané nebo matkami, abychom byly dokonalé. Máme možnost si samy určovat naše vlastní "šťastně až do smrti"," napsala.

nes mik