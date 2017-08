Brno - Auta z Německé demokratické republiky, smíšené zboží z dob normalizace, ale i první československou televizi vystavuje Retro muzeum Na statku v Brně-Dolních Heršpicích. Rodinné zařízení láká návštěvníky na ucelenou expozici běžného života v 50. až 90. let minulého století. Chloubou muzea je více než 50 automobilů.

"Návštěvníci si mohou prohlédnout veškerá auta, která jezdila u nás v Československu, jako jsou barkasy, trabanty, tatrovky, škodovky či žigulíky. V horním patře poté naleznou věci z domácnosti, ale i celé sekce, jako například samoobsluhu, hospodu, drogerii i dobové místnosti, jako obývací pokoj či kuchyň. Vše, co se užívalo," řekl ČTK majitel muzea Lukáš Fajtl, podle kterého lidé přicházejí hlavně z nostalgie.

Mezi více než 600 rádii, 100 televizemi i vysavači je možné objevit opravdové unikáty. K vzácným kusům patří první československá černobílá televize značky Tesla s takzvaným rybím okem neboli lupou zvětšující obraz či hrací skříň od stejného výrobce.

"K jedinečným exponátům patří určitě některá z aut, jako devítistovka Barkas, minibus z roku 1960. Celkově jich nebylo vyrobeno mnoho," řekl Fajtl.

Všechny exponáty muzeum vlastní, od jiných institucí si nepůjčuje. Některé věci pocházejí z osobních sbírek rodiny, další nakoupili provozovatelé od pamětníků, hledají také na aukcích a po inzerátech.

Retro muzeum Na statku zahájilo provoz na začátku července, otevřeno má zatím jen o víkendech. Podle marketéra Aleše Krčála jsou však stále ve zkušebním provozu a teprve zjišťují, co se lidem líbí. Do budoucna by tu rádi pořádali velké srazy autoveteránů. Menší setkání pořádá muzeum už tuto sobotu. Nebude chybět spanilá jízda veteránů po okolí, hry a soutěže pro děti či retro módní přehlídka.