Praha - Češi začali v posledních týdnech více kupovat margaríny z rostlinných tuků nahrazujících máslo, které výrazně zdražilo. Poptávka po másle, pokud je v nějaké akční nabídce, roste jak se lidé snaží předzásobit před vánočními svátky. Vyplývá to z ankety ČTK mezi obchodními řetězci.

V supermarketech Billa byl v červnu podíl prodaného másla a margarínů 72:28, v srpnu se pak poměr změnil na 64:36. "Za poslední tři měsíce evidujeme mírné snížení poptávky po másle a mírné zvyšování poptávky po margarínech," uvedla mluvčí Dana Bratánková.

"Zákazníci máslo stále kupují, hlavně v promocích (ve slevách) je vždy velmi rychle vyprodáno. Pozorujeme vzrůstající zájem zákazníků o rostlinné tuky," dodal Václav Koukolíček z Teska.

Podle Pavly Hobíkové z Globusu je másla nedostatek a situace je již poměrně dramatická. "Naši dodavatelé nám dodávají pouze nezbytně nutné množství a objednávky není možné navyšovat. V současné době nemáme na regálech tak široké zastoupení značek, na jaké jsou zákazníci zvyklí, nicméně dvě až tři různá másla jsou na výběr," uvedla Hobíková.

Podle Českého statistického úřadu (ČSÚ) činila v srpnu průměrná cena 250 gramů másla v ČR 52,31 Kč, meziročně o 45,2 procenta více. V prosinci, kdy se v tuzemských domácnostech tradičně peče vánoční cukroví, bude podle bookmakerů kostka másla ještě dražší, nejpravděpodobněji bude stát kolem 70 korun.

Máslo se už dostalo i do hledáčku sázkových firem. Na to, že bude v prosinci cena 250 gramů másla v Česku mezi 65 a 75 korunami vypsala Fortuna kurz - 1,8:1. Druhou nejvíce pravděpodobnou variantou je cena mezi 55 a 65 korunami - 2,6:1. To, že máslo může před Vánoci stát až 70 korun řekl na začátku září ředitel Madety Milan Teplý.

Za zdražením másla stojí rostoucí světová poptávka po mléčném tuku mj. v Číně či Austrálii. Ceny másla jsou rekordně vysoko v celé Evropské unii. Potravináři mluví o vysokých maržích obchodníků, ti vinu svalují na vysoké nákupní ceny smetany.

Podle předsedy Zemědělského svazu Martina Pýchyby si lidé na cenu másla 50 korun za čtvrt kilogramu měli zvykat. Podle něj je to návrat k normálu poté, co v minulosti na mléku zemědělci prodělávali. Někteří obchodníci si už ale shání levnější máslo z jiných zemí.

Spotřeba másla v ČR podle údajů ČSÚ dlouhodobě stoupá. Předloni činila 5,5 kilogramu na osobu, meziročně šlo o skoro osmiprocentní navýšení. V roce 2007 snědl průměrný Čech 4,2 kilogramu másla.