Praha - Majitelé kuřáckých restaurací kvůli zákazu kouření očekávají nanejvýš přechodný úbytek hostů. Ti se ale zanedlouho vrátí. Vyplývá to z ankety ČTK mezi pražskými provozovateli hospod a restaurací. Podle Asociace hotelů a restaurací (AHR) se restauratéři se změnou nařízení ohledně kouření smířili, příliš se nevyskytují ani pokusy zákaz kouření platící od konce května obejít.

Snahy přejmenovat restaurace na kluby a provozovat je beze změny i po zákazu kouření podle prezidenta asociace Václava Stárka příliš časté nejsou. Podle právní analýzy asociace to ani není možné, takovéto kluby by totiž nešlo provozovat jako komerční živnost. Asociace proto takovýto postup proto restauracím nedoporučuje.

Zásadní problémy se zákazem kouření podle Stárka nenastanou nyní v létě, ale až v zimě, kdy bude pro kuřáky daleko méně komfortní chodit kouřit ven před restaurace. Problém se ale bude týkat dodržování nočního klidu, o čemž se podle Stárka mohly přesvědčit země, které zákaz kouření v restauracích a barech v minulosti zavedly. Je totiž naivní si myslet, že návštěvníci barů se po 22:00 budou venku před barem krotit.

Mírný pokles spotřeby očekávají i výrobci lihovin. "Lze očekávat, že část spotřebitelů přesune část své konzumace do domácího prostředí," uvedl manažer distribučních značek Stock Plzeň-Božkov Tomáš Hejkal. Největší dopad na provoz restaurací a barů nicméně očekává spíše na venkově, než ve velkých městech.

Přechodný mírný úbytek hostů očekává například výčepní v pražské pivnici U Jelínků. Podle výčepního Bohumila Kundrta ale zákaz kouření postihne všechny podniky stejně a hosté se tak vrátí.

Jako hloupý nápad označil zákaz kouření majitel michelské hospody U Starý svině Jaroslav Zahradník. Zákaz kuřáky vyžene před hospodu v blízkosti zastávky tramvaje, kde budou všem na očích včetně dětí. Direktivní zákaz, který nedává majitelům právo rozhodovat o podobě jejich restaurace pak považuje za nedemokratický.

Zákaz kouření ve vnitřních prostorách restaurací, divadel či kin platí od 31. května. Norma má zavést také zákaz kouření i na nekrytých částech zastávek hromadné dopravy, užívání elektronických cigaret v nemocnicích, školách či nákupních centrech. Zakazuje rovněž prodej cigaret v automatech, kde si je mohou bez překážek kupovat děti mladší 18 let. Kritikům zákazu se nepovedlo prosadit zachování oddělených kuřáckých prostor v restauračních zařízeních.

Podle výkonné ředitelky Českého svazu pivovarů a sladoven Martiny Ferencové přichází protikuřácký zákon v nevhodnou chvíli. Restaurace a hospody nyní procházejí náročným obdobím - zákaz provozu hracích automatů v restauracích, zavedení povinného kontrolního hlášení DPH a EET. Nyní je čeká řada dalších zákonných povinností jako je zákaz kouření. To vše má vliv zejména na majitele a provozovatele restaurací, kterým vznikají další a další povinnosti. S každým opatřením můžeme souhlasit, ale byly zavedeny v příliš krátkém období a trh se tomu nestihl přizpůsobit, uvedla šéfka svazu.

Hospody se zákazu kouření neobávají, některé ho už zavedly

Olomouc - Jen menší provozní komplikace způsobí chystaný zákaz kouření majitelům restaurací v Olomouckém kraji. Některé restaurace přestaly být kuřácké s předstihem a majitelé podniků, ve kterých si hosté nyní můžou zapálit cigaretu, se nového nařízení neobávají. Hostům vybudují provizorní kuřácké zázemí venku před pohostinstvím.

Hloučky kouřících štamgastů budou od 1. června postávat před olomouckou restaurací U Bystřičky, která si dosud zachovala punc zakouřené hospody nižší cenové skupiny. "Zákaz budeme samozřejmě respektovat a v naší hospodě se kouřit nebude. Hosté si budou muset jít zapálit ven," řekla ČTK její provozovatelka Stanislava Stroupková.

Před hospodou U Bystřičky budou proto během otevírací doby instalovány popelníky. "Každý večer je po zavření restaurace budeme schovávat. Nedopalky, které budou na zemi, samozřejmě posbíráme," podotkla Stroupková.

Na zákaz kouření je s předstihem připravený The BLACK STUFF Irish Pub & Whisky Bar v centru Olomouce. "Už od ledna jsme nekuřácký podnik. Hosté chodí kouřit na chodbu před barem nebo přímo ven," řekl ČTK majitel baru Zdenek Kortiš, podle kterého bar prostor vyhrazený uvnitř pro kuřáky postupně zmenšoval, takže úplný zákaz kouření hosté přijali bez problémů.

Kouřit venku budou od června také hosté hospody v Penčicích u Přerova. "Postavím ven popelníky a na zimu místo vyhrazené pro kuřáky možná i zastřeším," řekl ČTK její provozovatel Dan Zatloukal. Většinu hostů penčické hospody podle něj tvoří kuřáci, kteří se už s blížícím zákazem smířili. "Někteří se na něj dokonce těší. Předpokládají, že v hospodě vykouří míň cigaret a po příchodu domů nebudou tolik cítit kouřem," uvedl Zatloukal.

Restauratéři se neobávají, že by lidé po zákazu kouření častěji popíjeli pivo doma, kde si u toho můžou zapálit oblíbenou cigaretu. "Nemám z toho strach. Hospoda je veřejný prostor, kam se chodí lidé pobavit. Člověk se tam často potká s lidmi, se kterými by se jinak neměl kde dát do řeči. Najednou se tam může domluvit například na pořezání dřeva nebo jiné službě," míní Stroupková. Lednový dobrovolný zákaz kouření podle Kortiše tržby baru nesnížil. "Pouze klesl prodej doutníků, protože kouřit doutník venku na zastávce není úplně ideální. Naše celkové tržby ale zůstaly stejné," uvedl.

Podle ředitele přerovského Pivovaru Zubr Tomáše Pluháčka se většina restaurací na zákaz kouření chystá a budují například venkovní kuřácké koutky. "Když bylo v některých našich restauracích před několika lety zakázáno kouření, tak se jim změnila klientela a nakonec na tom vydělaly. Provozovatel sice ztratil stůl štamgastů, ale začaly mu chodit rodiny s dětmi či mladí lidé, kterým dříve vadil cigaretový kouř," podotkl.

Pluháček míní, že zákaz kouření můžou na svých tržbách pocítit hlavně malé venkovské hospody, jejichž provoz je závislý na útratách pravidelných hostů. "Máme o ně obavy. Chodí do nich hrát karty či si poklábosit pár štamgastů, kteří jsou zvyklí si k pivu dát cigaretu," dodal.