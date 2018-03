Washington - Republikánští senátoři varovali amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby zvláštního vyšetřovatele FBI Roberta Muellera nepropouštěl. Prezident má podle nich Muellerův tým, který pátrá po stopách ruského vměšování do amerických prezidentských voleb v roce 2016, nechat dělat jeho práci. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Trumpův právník Ty Cobb uvedl, že Trump propuštění Muellera nezvažuje.

Trump ve víkendových tweetech zopakoval, že mezi jeho týmem a Ruskem nedošlo během prezidentské kampaně k "žádné tajné dohodě" a Muellerovo vyšetřování označil za "hon na čarodějnice". Muellerův tým je podle Trumpa politicky zaujatý. "Proč je v Muellerově týmu 13 kovaných demokratů, z nichž někteří jsou stoupenci prolhané Hillary (Clintonové), a proč tam nejsou žádní republikáni?" zeptal se Trump v jednom z tweetů. Zpravodajský server BBC připomíná, že sám Mueller je republikán.

"Zvláštní vyšetřovatel Mueller své zemi slouží se ctí a bezúhonně. Je důležité, aby mohl důkladně prošetřit ruské ovlivňování (prezidentských) voleb v roce 2016, a to bez omezení," napsal na twitteru vlivný republikánský senátor John McCain.

Další republikán, Lindsey Graham, v podobném duchu uvedl, že Muellerovo vyšetřování by mělo bez zásahů pokračovat a že mnoho republikánů je téhož názoru. "Pokud se o to (propustit Muellera) pokusí (Trump), bude to konec jeho prezidentství, protože Američané jsou národem, kde vládne právní řád," varoval Graham.

Republikánský senátor Jeff Flake, který Trumpa soustavně ostře kritizuje, televizní stanici CNN řekl, že poslední prezidentovy komentáře zní, jako by si připravoval půdu pro Muellerovo propuštění. "Nejde mi do hlavy, proč Bílý dům vyvíjí takový tlak - jediné co mi dává smysl, je, že se velmi bojí toho, co by mohlo (z vyšetřování) vyjít najevo," řekl.

Mluvčí republikánského předsedy Sněmovny reprezentantů Paula Ryana řekla, že Muellerovi a jeho týmu by se nemělo bránit ve výkonu jejich práce. Vůdce demokratů v Senátu Charles Schumer Trumpa obvinil z pokusu vyšetřování "vykolejit".

"V reakci na spekulace médií... Bílý dům znovu potvrzuje, že prezident nemá v úmyslu zvláštního vyšetřovatele (Muellera) propustit ani tuto možnost s nikým neprobírá," uvedl v neděli Trumpův právník Ty Cobb.

Americký prezident v tweetech také napadl bývalého zástupce ředitele amerického FBI Andrewa McCabea, který byl propuštěn v pátek, a bývalého šéfa FBI Jamese Comeyho, jehož Trump vyhodil z funkce loni.

McCabe předal Muellerovi své zápisky z rozhovorů s Trumpem; americký prezident je ovšem prohlásil za "falešné". Dotčené zápisky by mohly podpořit tvrzení, že americký prezident se pokoušel bránit výkonu spravedlnosti, napsala BBC.