Washington - Republikáni v americkém Senátu dnes porušili dlouholetou tradici a schválili změnu pravidel, která umožní přijmout nominaci soudce Neila Gorsuche do nejvyššího soudu prostou většinou hlasů. Demokratům se v důsledku této volby nepodaří zabránit senátnímu plénu v rozhodujícím hlasování, v němž se očekává úspěch kandidáta nominovaného prezidentem Donaldem Trumpem. Proběhnout by mělo v pátek, uvedla agentura Reuters.

Republikáni odsouhlasili použití takzvaného "jaderného" řešení poměrem hlasů 52 ku 48, což přesně odpovídá poměru hlasů mezi stranami. Zcela výjimečně používanou variantu hlasování, kterou politici přirovnávají ke krajní možnosti jaderného vojenského útoku, inicioval vůdce senátní většiny Mitch McConnel, jehož k tomu vyzval Trump.

"Tohle bude první a poslední stranický filibuster (týkající se) nejvyššího soudu," použil šéf republikánských senátorů pojmenování obstrukce, při níž se člen jedné ze stran pokouší zablokovat hlasování hodiny trvajícím projevem. McConnel rovněž obvinil demokraty, že se snažili blokovat Gorsuche z čistě politických důvodů a nikoli kvůli faktickým námitkám, k nimž podle něho navržený soudce nezavdává důvod. Řada členů opozice má republikánům za zlé, že loni nenechali hlasovat o soudci Merricku Garlandovi, kterého na uvolněné místo u nejvyššího soudu nominoval Trumpův demokratický předchůdce Barack Obama.

Pokud by republikáni nesáhli ke krajnímu řešení, musela by se pro Gorsuche jako v ostatních případech kandidátů do nejvyššího soudu vyslovit třípětinová většina - tedy 60 senátorů. Při téměř jednomyslném demokratickém odporu by v takovém případě byl jeho úspěch prakticky vyloučen.

Nový soudce má nahradit loni zesnulého Antonina Scaliu, který stejně jako Gorsuch patřil ke konzervativně smýšlejícím právníkům. Devítičlenná nejvyšší soudní instance Spojených států bude Gorsuchovým nástupem opět úplná. Devětačtyřicetiletý bývalý federální odvolací soudce je znám jako obránce náboženských svobod a zastánce soudního přezkumu vládních regulací.

Gorsuchovým zvolením budou mít v nejvyšším soudu stejně jako za Scalii konzervativci převahu pět ku čtyřem, což se demokratům nelíbí. Opoziční zákonodárci proto pomocí dlouhého projevu jednoho z nich více než 15 hodin blokovali jednání a dnes odhlasovali, že obstrukce budou pokračovat. To jim však následné rozhodnutí prosazené republikány překazilo.

"Za 20, 30 nebo 40 let budeme se smutkem poukazovat na dnešní den jako na okamžik obratu v historii Senátu a nejvyššího soudu, na den, kdy jsme se nevratně vzdálili od principů, které pro tyto instituce vytvořili zakladatelé (USA): principy vlády dvou politických stran, umírněnosti a konsenzu," odsoudil použití krajní varianty předseda demokratické menšiny v Senátu Chuck Schumer.

Nyní v Senátu pokračuje debata, kde jsou však již jednotliví řečníci časově omezeni, což umožní uskutečnit konečné hlasování do pátku, kdy senátoři zasedají naposledy před dvoutýdenní přestávkou. Hlasování se podle Reuters očekává kolem 19:00 místního času (sobota 01:00 SELČ).