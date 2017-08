Praha - Čeští fotbalisté se dál chystají na páteční zápas kvalifikace mistrovství světa proti obhájci trofeje Německu. Reprezentanti dopoledne na tréninku nacvičovali taktické varianty, dopoledne dostali od trenéra Karla Jarolíma volno a večer je čeká taktická příprava. Nikdo z nominovaných hráčů nemá zdravotní problémy.

"Je to hodně o taktice. Potřebujeme se připravit na všechny možné varianty, které budou Němci hrát. Abychom mohli třeba během zápasu reagovat na to, kdyby změnili taktiku po pár minutách. Abychom věděli, co na hřišti máme dělat dělat," řekl novinářům záložník Vladimír Darida.

"Dělali jsme taktické nácviky. Víme, jak bychom proti nim chtěli hrát a věřím, že to v pátek ukážeme. Je to pouze jeden zápas, tou kvalifikací je strašně těžké projít bez ztráty bodu. Němci ještě neztratili, tak věřím, že když už ztratí, tak že to bude v pátek," doplnil brankář Tomáš Vaclík.

Český celek s Německem změří síly v pátek večer v Edenu a o tři dny později nastoupí v Belfastu proti Severnímu Irsku. Reprezentanti jsou ve své kvalifikační skupině třetí se ztrátou čtyř bodů na druhé místo, které může znamenat baráž, takže je čeká klíčový dvojzápas.

Před rokem v úvodním vzájemném duelu s Německem v Hamburku český celek prohrál jasně 0:3. "Hrajeme doma, ten zápas bude trochu něco jiného než v Hamburku. Věřím, že se nám tenhle zápas povede víc a nějaké body zvládneme udělat. Nevyšly nám domácí zápasy, v nichž jsme remizovali, takže každý bod je teď pro nás velmi cenný," uvedl Darida.

V trénincích se už začíná krystalizovat základní sestava. "Je ještě pár dní do zápasu, ještě se může pár jmen prohodit. Ale asi jako před každým zápasem je pár dní před utkáním víceméně ta sestava trošku jasnější," podotkl Darida.