Kodaň - Český útočník Michal Řepík se těší na sobotní federální derby se Slovenskem a souboj s řadou bývalých i současných spoluhráčů, kterým reprezentace v Dánsku zahájí mistrovství světa. Devětadvacetiletý hráč působil v této sezoně ve Slovanu Bratislava a na konci ledna se vrátil do pražské Sparty. Vstup do turnaje bude podle Řepíka hodně důležitý.

"Máme těžké zápasy hned na začátek. Musíme derby se Slováky zvládnout. Vstup do turnaje je důležitý pro psychiku, abychom se cítili dobře," řekl novinářům Řepík. Český tým čeká první duel v kodaňské Royal Areně v sobotu od 20:15 a hned v neděli od 16:15 nastoupí proti Švédsku.

Řepík narazí na spoluhráče ze Sparty, obránce Marka Ďalogu a útočníka Andreje Kudrnu. Ve Slovanu se potkal také s útočníky Jurajem Mikúšem, který dohrál sezonu v Litvínově, a Pavolem Skalickým. V jednom týmu se sešel také v útočníkem Martinem Bakošem, společně s kterým před dvěma roky slavil titul s Libercem. S dalším forvardem Lukášem Cingelem hrál v letech 2012 až 2014 ve Lvu Praha a také v ročníku 2016/17 ve Spartě.

"Vesměs půlku týmu znám. Slováci mají taky celkem mladý tým. Oni už se soustředí i na domácí mistrovství světa v příštím roce, takže tam je nějaká obměna. Mají dobrého gólmana. My se na ně připravíme, abychom věděli, co hrajou," podotkl Řepík.

Po 25 letech od rozdělení federace pro mladou generaci už trochu ztrácí derby se Slovenskem náboj, ale Řepík prestiž souboje stále cítí. "Není to možná tak, jako to bylo před několika lety, ale víme, že to byla jedna země a mluvíme skoro tou samou řečí. Máme tu mladší kluky, ale my starší to bereme jako derby. Ale je úplně jedno, s kým začínáme, musíme první zápas zvládnout a vyhrát ho," hecoval Řepík.

Účastník třetího světového šampionátu i únorových olympijských her v Pchjongčchangu věří, že český tým po obměnách v nominaci po konci přípravy najde rychle na ledě společnou řeč. Teprve před turnajem se totiž k týmu připojili z NHL bek Radko Gudas z Philadelphie a útočníci Tomáš Plekanec z Toronta, Tomáš Hyka z farmy Vegas z celku Chicago Wolves, rovněž z AHL zadáci Filip Hronek a Libor Šulák z Grand Rapids a třetí brankář Dominik Hrachovina z Tappary Tampere.

"Ještě jsme neodehráli takto žádný přátelák, tak doufám, že to nějakým způsobem dáme na tréninku dohromady a bude to v sobotu v zápase dobré," věří Řepík. V kompletním složení trénovalo mužstvo poprvé ve středu v Praze po dvoudenním volnu po Švédských hrách a ve čtvrtek si poprvé vyzkoušelo led Royal Arény.

"Hodně mi ta hala připomíná Paříž. Sedačky jsou černé, je to takové dost tmavé. Hala je pěkná a celkem velká. Led byl při tréninku takový měkčí a doufám, že se to do soboty zlepší. V kabině to není tak velké, je vidět, že to není úplně hokejová hala," podotkl Řepík.

Líbí se mu, že z hotelu Crowne Plaza dojde pěšky do Royal Areny přes ulici a tréninková hala je také hned vedle. "Je to super. Nemusíme jezdit autobusem a mít nějaké společné odjezdy. Člověk si může přijít do arény, kdy chce. Já jsem třeba zvyklý chodit dřív, takže pro mě je to ideální," dodal Řepík.