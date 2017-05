Paříž - Dvě velmi důležité trefy zaznamenal při výhře 5:2 proti Francii útočník hokejové reprezentace Michal Řepík. Jeho první zásah na 2:1 z končící 27. minuty byl klíčový pro vývoj celého utkání. A osmadvacetiletý rodák z Vlašimi jako by jím chtěl odčinit, jak krátce předtím spoluhráčům zavařil.

Brzy po začátku druhé třetiny vyrovnala Francie v přesilovce na 1:1 a načerpala díky tomu nový příval elánu. Záhy se provinil vysokou holí Vladimír Sobotka a při druhé části jeho trestu na dvě plus dvě minuty ho na trestnou lavici následoval po zbytečném prohřešku právě Řepík. Domácí hráli pět na tři a měli více než slibné příležitosti na vedoucí trefu.

"Tam jsem se na trestné lavici hlavně modlil, abychom nedostali gól. Byl to ode mě blbý faul," přiznal Řepík v rozhovoru s novináři. "Chtěl jsem jít vystřídat, najednou ten Francouz to ohnul, jel dopředu, dobrusloval jsem ho, zůstala mi tam hokejka mezi jeho rukama a udělal chytře pohyb, zahákoval jsem ho," popsal.

Jeho modlitby byly vyslyšeny, spoluhráči těžké chvíle ustáli a Řepík se jim okamžitě po návratu na led odvděčil. "Tomáš Kundrátek mě viděl, jak skáču na led, hodil mi puk vzduchem, chtěl jsem si to hodit rychle dolů. A jak jsem si dal puk rukou dolů, snažil jsem se vystřelil přes beka. Myslím, že mu to šlo od brusle mezi nohy. A spadlo to tam," těšilo Řepíka.

Prokázal dobrou koordinaci s trochou házenkářského umu, ale sám myslel, že události se seběhnou jinak. "Čekal jsem, že do mě bek hned půjde, jak to letělo vzduchem. Ale nechal mě být, takže jsem měl trošku prostoru, vjel jsem do třetiny a jenom jsem to zkusil hodit na bránu. Spadlo to tam, což je super," doplnil Řepík.

Nešlo přitom o nijak zvlášť secvičenou variantu, při níž bek záměrně obloučkem hledá navrátilce z trestné lavice. "Nebavili jsme se o tom nijak. Robin Hanzl tam jel na druhý mantinel, já jsem se vystavil hned u trestné. To je normální, že když má bek šanci to zkusit nahrát hned, tak se pokusí to takhle udělat," podotkl Řepík.

Sám cítil, že šlo o důležitý moment. "Dělali jsme hodně fauly, dvakrát jsme hráli ve třech. Tímhle jsme Francouze dostávali na koně, jinak pět na pět jsme byli lepším týmem. Byl to důležitý gól, trošku nás to uklidnilo, potom jsme už tolik faulů nedělali. Něco jsme si k tomu o pauze řekli. Zaplaťpánbůh, že tam pak napadaly i další góly," řekl.

Forvard se zkušenostmi z NHL i KHL zlomil definitivně odpor domácích reprezentantů trefou na 4:1 ve třetí třetině. A vylepšil jím svůj počin z loňské premiéry na mistrovství světa, kdy dal dvě branky za osm utkání. Nyní má za šest vystoupení na kontě pět bodů za tři góly a dvě nahrávky.

"Myslím, že jako lajna nehrajeme špatně od začátku turnaje, akorát nám to tam nenapadalo. Máme dost šancí, i dneska jich bylo víc a mohli jsme dát víc gólů. Že to tam spadlo mně, za to jsem rád, ale hlavní je, že vyhráváme. Čtvrtfinále už snad uděláme," konstatoval Řepík.

Ví, že disciplína týmu se musí hodně zlepšit. Češi hráli ve třech proti pěti hned dvakrát, dohromady 96 sekund. "Musíme si na to dát pozor. Občas se to takhle sejde, nikdo nechce dělat blbé fauly. Musíme to dobruslit. Tohle si hlavně ve čtvrtfinále nemůžeme dovolit. Budeme hrát proti hodně těžkým, kvalitním týmům, jež budou mít přesilovky dobré. Takže bude třeba hrát co nejvíce pět na pět," přitakal Řepík.

Podle vývoje by na výběr kouče Josefa Jandače mohl teoreticky vyjít buď tým USA, nebo Švédsko. "Jestli se vše nezamotá, bude to pravděpodobně jeden z těchto dvou týmů. Určitě však nebudeme kalkulovat, půjdeme do posledního zápasu (se Švýcary) naplno s tím, že chceme vyhrát, protože cokoliv jiného by se nemuselo vyplatit. To se moc nedělá. Budeme chtít vyhrát a připravit se na čtvrtfinále. Pořád je o co hrát," uzavřel Řepík.