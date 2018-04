Příbram - Útočník Michal Řepík okusil pocit kapitána hokejové reprezentace. Kouč Josef Jandač přiřkl devětadvacetiletému rodákovi z Vlašimi kapitánské "céčko" ve středečním utkání Euro Hockey Challenge v Příbrami proti Švýcarsku. Řepík si této zkušenosti považoval a byl také rád, že jeho kapitánská premiéra byla vítězná.

"Je to samozřejmě hezké být kapitánem v národním týmu. Teď už mi to nikdo nesebere. Na druhou stranu je tady spousta mladých kluků a nás starších zkušenějších tu moc nebylo, takže ta volba padla na mě," řekl Řepík v rozhovoru s ČTK.

V roli kapitána se objevil po dlouhé době. "Teď jsem vlastně byl kapitánem jeden zápas jako záskok na Spartě, ale jinak předtím dlouho ne, naposledy v mládežnických kategoriích," vzpomínal. "Být kapitánem nároďáku je fakt hezké, ale zároveň je to i znamení, že už asi pomalu vážně stárnu," dodal s úsměvem Řepík.

Velmi mladý tým bez jediného třicátníka nemusel nijak moc usměrňovat. "Trenér klukům jen říkal, aby tam zbytečně nelítali a nechtěli dělat něco navíc, abychom neotvírali prostor a nenechávali Švýcary dostávat se do šancí. Myslím, že to zvládli dobře, i když ve třetí třetině jsme udělali nějaké chyby, když na nás Švýcary zatlačili," podotkl Řepík.

Šance bojovat o místo v týmu pro světový šampionát si váží. "Nejsem nijak starý, abych na nároďák nejezdil. Chci si tu sezonu prodloužit. Jsem zdravý, byl jsem pozvaný a jsem za to moc rád. I když ta příprava je dlouhá a není to jednoduché, když jsme se Spartou vypadli hned v předkole a jsem tu úplně od začátku," připustil Řepík.

"Je tam hodně přípravných zápasů, tým se bude určitě postupně doplňovat a trenér to nějak prostřídá, abychom nehráli všech deset utkání. Uvidíme, jak pak dopadne nominace," dodal bývalý hráč Floridy, jenž v NHL odehrál 72 zápasů a připsal si 20 bodů (9+11).

Rád by po nepovedené sezoně na klubové úrovni ukončil čekání na velký úspěch s reprezentací. "Doufám, že se na šampionát dostanu a konečně uděláme nějakou medaili. Byla by to už má čtvrtá velká akce, na olympiádě jsme se sice medaili přiblížili, ale získat jsme ji nedokázali," připomněl Řepík porážku s Kanadou v souboji o bronz pod pěti kruhy.

Starší v současném Jandačově výběru jsou pouze Roman Červenka s Michalem Birnerem, kamarádem, s nímž hrají na ledě prakticky poslepu. "Přes sezonu teď spolu nehrajeme, takže je hezký, že se znovu scházíme tady. Máme z toho vždy oba radost, když si spolu můžeme zahrát," přitakal Řepík.

Zatím nemá smlouvu na příští sezonu a parťák Birner by ho rád přivítal ve švýcarském celku Fribourg-Gottéron. Sám dokonce klubovému vedení jeho příchod doporučil.

"Uvidíme. Zatím nic podepsaného nemám. Nějaké kontakty s Fribourgem jsou. Možná nepočítali s tím, že skončí Roman Červenka, tak uvidíme, koho si tam nechají a jak budou chtít mužstvo doplnit," uvedl Řepík. "Bylo by hezký zase i na klubové úrovni obnovit souhru s 'Birnym' a sejít se ve Švýcarsku, ale ještě jsme neřešili vůbec nic konkrétního," dodal Řepík.

Konkrétní jednání nevede ani s jinými týmy. "Je to další motivace se dostat na šampionát, aby se člověk třeba trochu ukázal dobrými výkony. Nevylučuji ani Spartu, ale na druhou stranu si ještě nepřipadám starý a cítím, že bych si ještě mohl zahrát v cizině. Kdyby přišla nějaká zajímavá nabídka, asi bych ji vzal," konstatoval Řepík.

Poslední sezony měnil často angažmá, rád by někde zakotvil a měl klid na delší období. "Bylo by to samozřejmě moc fajn, sám bych se rád někde usadil na delší dobu, ale teď je hokej prostě takový, že je i o byznysu. Mám rodinu s malým dítětem a je potřeba také platit složenky a snažit se rodinu co nejlépe zabezpečit," uvedl Řepík.