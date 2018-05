Kodaň - Hokejový útočník Michal Řepík se na mistrovství světa v Kodani stejně jako na olympijských hrách v Pchjongčchangu dvěma góly podepsal pod výhru českého týmu nad Švýcarskem. Zatímco ale pod pěti kruhy Češi vyhráli 4:1, v Dánsku vydřeli výhru po samostatných nájezdech. Řepík nejprve vyrovnal na 4:4, v nájezdech poté jako jediný z exekutorů uspěl.

Devětadvacetiletý útočník se na nájezd rozjel jako pátý Čech, jako jediný zvolil kličku do bekhendu a jistě překonal brankáře Leonarda Genoniho.

"Viděl jsem přede mnou jet Nečiho (Nečase) a Hykouna (Hyku), a přestože jsou oba praváci, nikdo z nich to do bekhendu nevyzkoušel. Všiml jsem si navíc, že brankář Genoni docela často vyjíždí. Tak jsem si řekl, že půjdu do bekhendu. Zkusil jsem naznačit, abych ho rozpohyboval, pak jsem puk strhnul do bekhendu a měl před sebou dost odkryté brány. Tím, že jsem dal gól, tak se to asi povedlo dokonale," řekl Řepík novinářům po utkání.

Neodradil jej ani nekvalitní led a fakt, že nikdo z osmi exekutorů před ním v nájezdu neuspěl. "Normálně jsem vystresovaný, ale teď jsem tam šel a byl jsem úplně v klidu. I to možná pomohlo tomu, že to byl gól," uvedl Řepík, jenž tak českému týmu zajistil bonusový bod a posun na 4. místo tabulky skupiny A.

Útočník pražské Sparty ale pochválil i brankáře Pavla Francouze, který ani jednou v nájezdech neinkasoval. I když dvakrát měl velké štěstí. "Víme, co v něm máme. Už na olympiádě nájezdy vychytal. Tady měl trochu štěstíčko. Dvakrát ho tam vymíchali a naštěstí to skočilo, že to nezametli do brány. Chytá dobře, drží nás nad vodou. Díky mu za to. Snad mu to vydrží a potáhne nás dál," přál si Řepík. Francouz navíc chytil trestné střílení i v závěru třetí třetiny.

Český tým nakonec Švýcary porazil, i když měl velký problém s disciplínou a čistou hrou. Řepíkovi spoluhráči nasbírali celkem 13 dvouminutových trestů a dostali tři góly v oslabení. "Říkali jsme si, že se toho musíme vyvarovat, a zase se to nepovedlo. Nevím, jestli je to z přemíry snahy. Děláme spoustu faulů. Do dalších zápasů to takhle nejde. Nemůžeme zápasy do nekonečna otáčet," uvědomuje si Řepík.

I díky tomu je výhra svěřenců trenéra Josefa Jandače za dva body "zlatá". "Uvidíme, jak to bude vypadat. Šli jsme do toho s tím, že je chceme porazit. Nakonec jsme ale prohrávali a museli jsme dotahovat dvougólový náskok... Nakonec jsou to fakt zlaté body," uznal Řepík, který startuje na třetím světovém šampionátu.

Vedení reprezentace dnes oficiálně potvrdilo příjezd dalších dvou hráčů z NHL, útočníků Davida Krejčího a Davida Pastrňáka. Řepík se na nové spoluhráče už těší. "Budou velkým posílením, jsou to špičkoví hráči, kteří patří k tomu nejlepšímu v celé NHL. Chvíli jim možná bude trvat, než se srovnají s časovým posunem, ale do dalších zápasů věřím, že nám pomůžou jak v přesilovce, tak ve hře pět na pět. Doufám, že to bude zase takový kousek puzzle, abychom uhráli dobrý výsledek," dodal Řepík.