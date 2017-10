Ostrava - Reorganizace společnosti Vítkovice Envi ze strojírenské skupiny Vítkovice Machinery Group (VMG) ostravského podnikatele Jana Světlíka skončila. Vyplývá to z dnešního usnesení samosoudce Davida Stoška zveřejněného v insolvenčním rejstříku. Insolvenční soud podle něj vzal na vědomí splnění podstatných částí reorganizačního plánu podniku, který byl v úpadku od loňského srpna. Splněním podstatných částí plánu byla splněna podmínka pro ukončení reorganizace.

Firma vyplatila věřitele v souladu s reorganizačním plánem. Pohledávku zajištěného věřitele Komerční banky uspokojila z 98,57 procenta a pohledávky nezajištěných věřitelů z 23,01 procenta. Další firmy z vítkovické skupiny své pohledávky za společností zčásti kapitalizovaly a získaly nové akcie firmy.

Insolvenční správkyně Eva Hepperová už dříve ČTK řekla, že společnost splnila dvě hlavní podmínky reorganizačního plánu - vyplacení věřitelů a úpis akcií - v určeném termínu.

Vítkovice Envi vyrábějí nádrže pro bioplynové stanice, čistírny odpadních vod a skladování. Mají okolo stovky zaměstnanců. Insolvenční návrh na sebe podala sama firma. Uvedla v něm, že ji do úpadku přivedlo například to, že její obchodní partneři neplnili své závazky a že nebyly uzavřeny smlouvy na investice, jejichž uzavření předpokládala. Do insolvenčního řízení se pak přihlásilo téměř 100 věřitelů s pohledávkami za více než 150 milionů korun, řada z nich ale byla z vítkovické skupiny. Reorganizační plán firmy schválili věřitelé letos v červnu.

Do potíží se loni dostaly ještě tři další firmy ze skupiny VMG: Vítkovice Power Engineering letos skončily v konkurzu, Vítkovice Gearworks a Vítkovice Revmont mají povolenou reorganizaci. Ve skupině je přes 20 firem, které mají dohromady téměř 4000 zaměstnanců.