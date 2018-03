Brno - Vladimír Remek spolu s dalšími devíti kolegy kosmonauty dnes otevřeli výstavu v Technickém muzeu v Brně s názvem Vladimír Remek - cesta ke hvězdám. Muzeum ji připravilo ke 40. výročí prvního letu československého kosmonauta do vesmíru, který se uskutečnil 2. března 1978. Šlo o prvního kosmonauta, který nebyl ze Sovětského svazu nebo z USA.

"Výstava mapuje událost, kdy jsme se dostali mezi kosmické giganty, kteří dělali průzkumné kosmické lety. Některé výzkumy na kosmické lodi Saljut se dělaly i pod vedením českých vědců. Na výstavě je mimo jiné vidět pec podobná té, v níž se dělaly pokusy s kovy ve stavu beztíže," řekl ředitel muzea Ivo Štěpánek. Výstava je podle něj udělaná tak, aby si i mladá generace dokázala utřídit historické okamžiky.

Do Brna dorazil Remkův kolega z výcviku Oldřich Pelčák, Jurij Romaněnko, který se s Remkem setkal na kosmické stanici Saljut 6, kde fungoval mezinárodní výzkumný program Interkosmos. Přiletěl také jeho syn Roman Romaněnko. Dalšími hosty byli polský kosmonaut Miroslaw Hermaszewski, Sigmund Jähn z někdejší NDR či Maďar Bertalan Farkas a další, většinou první kosmonauti ve své zemi.

"Jsem rád, že muzeum tuto výstavu udělalo, protože nejen mapuje historii, ale je také inspirací pro budoucnost," řekl Remek, který si prý perfektně pamatuje, co kdy kde dělal, ale čím dál hůř si na to vzpomíná. Letos v září mu bude 70 let.

Zájem o Remka dnes předčil očekávání pořadatelů. Na podpis od jediného českého kosmonauta dnes v brněnské hvězdárně čekaly stovky lidí. Remka to potěšilo. Novinářům potom řekl, že kosmonautika má i nyní budoucnost, ale stala se tvrdým byznysem. Vzdálenou perspektivou lidstva je podle něj i možné přesídlení jinam do vesmíru, až naše planeta začne kolabovat. "Jsme na počátku možností lítat do blízkého vesmíru a někdy (později) i do vzdáleného," uvedl Remek. Podle něj lidstvo vždy hledalo cestu dál, například z kontinentu na kontinent, nebo z ostrova na ostrov.

Remek letěl na stanici Saljut 6 v posádce s Alexejem Gubarevem na palubě lodi Sojuz 28, ve vesmíru strávil téměř osm dní. Původně byl vojenským pilotem a prošel všemi koly výběru v takzvaném Hvězdném městečku, kde kosmonauti prodělávali výcvik. Na stanici dělali několik pokusů a televize vysílala v přímém přenosu tiskovou konferenci ze stanice. Posádka přistála v Kazachstánu.

Remek v posledních pěti letech působil jako český velvyslanec v Rusku, letos na konci ledna jeho diplomatická mise skončila. Nově je v důchodu, chce si proto nyní stabilizovat zejména bydlení. Do žádné nové práce se prý nyní nechystá stejně jako do politiky.