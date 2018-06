Praha - Rekreační provoz na českých řekách se loni mírně zvýšil. Plavební správa nově evidovala 824 malých plavidel, což je dosud největší nárůst za posledních deset let. Celkově je tak v Česku více než 15.000 rekreačních lodí. Plavební správa zároveň vydala 3577 nových oprávnění pro vůdce rekreačních a malých lodí, meziročně o sedm procent více. ČTK to sdělila ředitelka Státní plavební správy Klára Němcová. Malá plavidla jsou podle zákona lodě, jejichž délka trupu je menší než 20 metrů a mohou převážet maximálně 12 lidí.

Největší nárůst dopravy byl zaznamenán na vltavské kaskádě, kde loni cestovalo 6137 plavidel, což je téměř dvojnásobný nárůst proti roku 2016. Vedle vltavské kaskády se zvýšil provoz na dalších turisticky oblíbených trasách, například na Baťově kanálu, Těrlicku nebo Slapech. Podle plavební správy se dá předpokládat, že vzrůstající trend bude pokračovat i v dalších letech. "V letošním roce ještě kompletní statistiky neexistují, ale k 15. květnu bylo nově evidováno 313 plavidel v rejstříku malých plavidel," dodala Němcová. Největší nárůst registrací nových lodí se dá očekávat v letních měsících.

Podle plavební správy je nárůst mimo jiné podporován lepšící se infrastrukturou na řekách. Největší investicí posledních let bylo vybudování nové plavební komory na Hněvkovickém jezu za zhruba 470 milionů korun, čímž byl dokončen úsek vodní cesty z Týna nad Vltavou do Českých Budějovic. Po desetiletích tak byl obnoven lodní provoz pro menší lodě po Vltavě z Českých Budějovic přímo do Prahy a dál do Evropy. Ředitelství vodních cest ČR chce v budoucnu umožnit mezi Českými Budějovicemi a Prahou také plavbu velkých lodí. Momentálně v tom brání přehrady Orlík a Slapy, kde zatím schází potřebné lodní výtahy.

Plavební provoz může letos i v příštích letech limitovat dlouhodobé sucho, které komplikuje lodní dopravu v Česku třetím rokem. Vodohospodáři se na řekách snaží vypouštět více vody, než do nich nateče, aby tak zachovali alespoň minimální průtok. Loni musel být kvůli suchu uzavřen například úsek Hněvkovice - Kořensko kvůli nízké hladině Vltavy.