Obraz Josefa Čapka Venkovský hřbitov (na snímku z 21. dubna 2016), který byl dlouhá léta v soukromé sbírce a téměř sto let ho veřejnost nespatřila, se na dnešní aukci v Praze prodal za 2,7 milionu korun. Jeho vyvolávací cena byla o sto tisíc nižší. ČTK to řekl Albert Trnka z aukční síně European Arts. ČTK/Vondrouš Roman

Praha - Nejúspěšnější v novodobé historii byl na tuzemském aukčním trhu rok 2016. Hlavními důvody je to, že se na trh dostala velmi kvalitní díla a zároveň jsou připraveni sběratelé, kteří jsou ochotni utrácet za výjimečná díla výjimečné sumy. Novinářům to řekl Robert Mečkovský, jeden z autorů ročenky ART+ , která loňský aukční trh mapuje. Objem aukčního trhu loni poprvé od počátku 90. let přesáhl miliardu korun a činil 1,257 miliardy korun.

K obratu domácích aukcí by bylo podle Mečkovského ještě třeba přičíst dalších čtvrt miliardy korun, která byla utracena za díla českých autorů v zahraničí. "Nevíme, kdo je kupoval, předpokládáme ale, že to jsou čeští sběratelé," uvedl.

Celkový růst se odrazil i na zvýšení průměrné ceny prodaných děl. Bez započítání milionových položek, které představují méně než dvě procenta všech prodejů, se průměrná cena loni zvýšila 44.500 korun na 57.000 korun. Obchodují se stále dražší položky, uvedl Mečkovský. Podle něj je dnes daleko jednodušší prodat obraz za několik set tisíc korun či milion než za několik desítek tisíc korun. Zájem ale roste i o práce ve středním cenovém segmentu. Kupce loni našlo 41 procent nabízených položek, což reprezentuje 70 procent z hlediska nabídky ceny. Přes milion korun se prodalo 198 položek.

Celkový obrat českých aukcí oproti předchozímu roku narostl o 331 milionů korun, tedy o 36 procent. V uplynulých letech meziroční nárůst nikdy nepřekročil 100 milionů korun. O více než 300 milionů také ten loňský překonal dosud rekordní rok 2013, kdy obrat aukcí činil 943 milionů korun. Rok 2016 byl ale pro trh s uměním rekordním i z dalších aspektů.

Po třech letech se výrazně pozměnil žebříček top ten včetně nového domácího rekordu. Přibyly do něj čtyři nové položky. Vedle obrazu Františka Kupky Serie C I. (Protihodnoty), který se prodal za 62 milionů korun a stal se novým rekordem českých aukcí, to je ještě obraz Oskara Kokoschky a dvě rozměrná plátna Josefa Šímy. Za více než 20 milionů korun byl vedle Kupky a Kokoschky do loňského roku vydražen jen jeden obraz, Spící od Toyen, už v roce 2009.

Ke koupi deseti nejdražších obrazů roku 2016 by případný zájemce potřeboval rekordních 240 milionů korun. Obrat je uváděn včetně aukčních provizí, které jsou kolem 20 procent.