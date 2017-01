Praha - Rekonstrukce a opravy všech nádraží, které převzala Správa železniční dopravní cesty, do stavu v souladu s normami by si vyžádaly deset miliard korun. Peníze chce správce získat od státu a z evropských dotací. Rekonstrukce historické Fantovy budovy pražského hlavního nádraží bude dokončena zřejmě v roce 2022 a SŽDC vyjde na 730 milionů korun. Na setkání s novináři to dnes uvedl náměstek SŽDC Tomáš Drmola.

Během příštích tří až čtyř let chce SŽDC zrekonstruovat 60 až 80 nejvíce frekventovaných budov. Správa vlastní 1500 budov na 900 nádražích.

Ve zrekonstruovaných budovách by podle Drmoly mohly vedle komerčních subjektů sídlit například státní úřady nebo policie. Například v Břeclavi SŽDC jedná o umístění okresní správy sociálního zabezpečení.

Letos plánuje SŽDC investovat do oprav nádraží 470 milionů korun a 123 milionů na rekonstrukce. Rekonstruovat se budou nádražní objekty v Náchodě, Turnově, Přerově, Břeclavi, Lipníku nad Bečvou, Kuřimi, Sokolově nebo Hradci Králové. Zhruba 120 milionů správa investuje do přípravy projektů.

Vloni, kdy SŽDC nádraží převzala od Českých drah, realizovala 161 akcí za 102 milionů korun a 50 milionů Kč investovala do odstranění havarijního stavu na vybraných objektech.

Zhruba 1500 nádraží a dalších budov získala SŽDC od Českých drah loni v létě za 3,3 miliardy korun. Po jejich převzetí oznámila, že zahájí opravy dlouhodobě zanedbaných výpravních budov.

Oprava Fantovy budovy skončí v roce 2022

Rekonstrukce historické Fantovy budovy pražského hlavního nádraží bude dokončena zřejmě v roce 2022 a SŽDC vyjde na 730 milionů korun, řekl Drmola.

Letos v únoru správce železnice vypíše výběrové řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace pro první fázi oprav, která zahrnuje opravu historické fasády, oken, dveří, zastřešení nebo úpravu a opravu veřejných ploch. Stavět by se mělo začít v roce 2018.

V roce 2019 by měly začít stavební práce na druhé etapě, která obsahuje dokončení rekonstrukce a oprav zbývajících vnitřních částí Fantovy budovy. Veškeré veřejně přístupné prostory budou uvedeny do původního stavu, ostatní prostory do nového stavu odpovídajícího budoucímu využití. Dále budou kompletně obnoveny veškeré rozvody a technické zařízení budovy a elektroinstalace. Tendr na vypracování projektové dokumentace by měl začít letos v dubnu.

Rekonstrukce vnějšku historické budovy má vyjít na 210 milionů korun, náklady na práce uvnitř SŽDC vyčíslila na 520 milionů Kč.

SŽDC vypověděla loni na podzim nájemní smlouvu na nádraží firmě Grandi Stazioni, která nestihla komplex včas zrekonstruovat. SŽDC zaplatila firmě 565 milionů korun jako úhradu prokazatelných nákladů, které při rekonstrukci proinvestovala, a o dalších 200 milionů se správa železnic s italskou firmou soudí. Grandi Stazioni měla nádraží v nájmu od roku 2003 výměnou za rekonstrukci objektu. Pokud by rekonstrukci zvládla dokončit do loňského 16. října, získala by právo na pronájem nádražních prostor na dalších 30 let.