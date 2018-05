Liberec - V Liberci začala rekonstrukce Severočeského muzea za 100 milionů korun, která potrvá do konce příštího roku. Při prvních bouracích pracích dělníci objevili původní hydrant z roku 1898 s mosazným kohoutem a ocejchovaný tehdejší pečetí města. ČTK to dnes řekl ředitel muzea Jiří Křížek.

"Myslím, že nikde jinde v Liberci se žádný takový nenachází," uvedl Křížek. Svému původnímu účelu už ale neslouží. "Zkoušel jsme ho otočit, ale nic z něj neteče," dodal. Hydrant se dochoval díky tomu, že byl ukryt za zástěnou. Ředitel tam učinil ještě jeden objev, neomítnutou část budovy. "Potvrdila se mi teorie. Muzeum, když bylo otevřeno v roce 1898, tak oni jednak nestíhali, museli otevřít kvůli výročí císaře. A za druhé jim brutálně došly peníze, takže neměli ani na výmalbu," dodal. I proto je podle něj tak málo interiérových fotografií z otevření muzea.

Příliš dalších překvapení ale ředitel už neočekává. Práce začaly v dubnu a zatím se stále zabezpečují historické architektonické prvky dřevěnými deskami. Začalo už také bourání vložených dřevěných konstrukcí, které jsou v muzeu desítky let a u kterých se jen odhadovalo, co by za nimi mohlo být. "Zjišťujeme, jak moc jsme se trefili, a žádný kostlivec, co by nás postrašil, tady zatím nebyl," řekl ředitel.

Náročné podle něj bylo odstranění všech koberců z podlah. "Byly tady tisíce metrů čtverečních koberců, které byly natvrdo nalepené na parkety a historická terasa," uvedl Křížek. Koberce se podle něj do expozic nevrátí, zůstanou původní podlahy, které ale budou potřebovat restaurovat. "To se ale bude dělat až někdy na konci," dodal.

Architektura budovy z konce 19. století zůstane po rekonstrukci stejná, radikálně se ale promění expozice a budova bude více bezbariérová. "Zlepší se i technická vybavenost, přibude klimatizace, co tady nebyla, kompletně se vymění rozvody elektřiny, co jsou stále v hliníku," řekl Křížek. Buduje se i nová kanalizační a vodovodní přípojka. Rekonstrukci muzeum využije i k diagnostice historických rozvodů sítí, topných kanálů a kanalizace. "Je tady pár větví, které jsou odstavené," uvedl ředitel. O jejich stavu a kam vedou podle něj potřebují vědět, aby byli lépe připravení na případné lokální povodně. Budova se totiž zčásti nachází na zasypaném rybníku a vede tudy i zatrubněný potok.

Muzeum je v době rekonstrukce uzavřené, zapojí se ale příští pátek do muzejní noci. Návštěvníci budou moci vystoupat na věž a před budovou si vyrobit prvorepublikový lampion. Budou i ukázky prvorepublikové módy.