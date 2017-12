Brno - Brněnské hlavní nádraží čeká od dubna příštího roku rekonstrukce za 2,7 miliardy korun. Skončí v roce 2019 a výrazně omezí provoz vlaků. Chystá se kompletní modernizace zabezpečovacího zařízení, rekonstrukcí projdou mosty přes Hybešovu a přes Křídlovickou a také výhybky na jižním konci stanice, řekla ČTK mluvčí Správy železniční a dopravní cesty (SŽDC) Kateřina Šubová. Investice je nutná bez ohledu na polohu a termín stavby nového nádraží, aby současné mohlo ještě do otevření nového vůbec fungovat.

Největší část peněz, přes dvě miliardy, bude stát instalace nového zabezpečovacího zařízení, které nahradí dosluhující elektromechanické. U mostů přes Křídlovickou a Hybešovu sice ještě neskončilo správní řízení, v němž se řeší jejich případné prohlášení za památku, SŽDC však s nimi musí jako s památkami nakládat, což jejich opravu prodraží a prodlouží.

Stavební práce se na začátku osobní dopravy nedotknou, bude se stavět na dolním nádraží. "Je potřeba upravit kolejiště, vybudovat podchod a postavit nástupiště. Předpoklad dokončení je v červenci," uvedla Šubová. Teprve poté nebude možný příjezd na páté a šesté nástupiště kvůli rekonstrukci mostů.

V prosinci příštího roku naváže výluka v celém obvodu stanice, protože se začne dělat zabezpečovací zařízení, výhybky na jižním konci stanice a bude se pokračovat na opravě mostů. "Stavební práce mají být hotové do konce roku 2019 a v roce 2020 se ještě počítá s dokončovacími pracemi," sdělila Šubová.

Nejcitelněji zasáhnou výluky do provozu v roce 2019, protože nádraží nebude průjezdné. Vjíždět na něj budou jen některé vlaky od České Třebové, Moravského Krumlova a Jihlavy, ostatní budou využívat dolní nádraží. Počítá se také s ukončením vlaků od Tišnova v Králově Poli. "Konkrétnější však budeme až na podzim příštího roku," uvedla mluvčí Českých drah Monika Bezuchová.

Brněnské hlavní nádraží se dlouhodobě nechávalo "dožít" a počítalo se s tím, že v současnosti již bude fungovat nové nádraží. Proto v posledních pěti letech prochází výraznými opravami. O jeho odsunu o kilometr na jih se sice mluví již téměř 100 let, v posledních 20 letech byl však hlas odpůrců tak silný, že se dosud nestaví. Požadují totiž zachování nádraží blízko centra města a studie proveditelnosti prokázala, že je to možné, že není bezpodmínečně nutné je přesouvat. Do konce ledna má padnout rozhodnutí města a kraje, na které naváže ministerstvo dopravy.