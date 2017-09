Berlín - Plánovaná rekonstrukce české ambasády v Berlíně má podle informací ČTK stát přes půl miliardy korun. Dokončena má být v roce 2023. O příslušném záměru by měla ještě do konce září rozhodnout česká vláda. Budoucnost stavby ze 70. let se v posledních letech řešila opakovaně.

Budova ležící v samém centru Berlína na prestižní adrese Wilhelmstrasse 44 je typickou představitelkou architektonického brutalismu, který je výraznou devizou řady staveb architektonického páru Věry a Vladimíra Machoninových. Dnešním potřebám už ale podle diplomatů nevyhovuje. Jednak je naddimenzovaná a jednak v řadě ohledů zastarala.

Zatímco v době studené války na ambasádě ve východní části Berlína působilo mezi 350 a 500 pracovníky, dnes jich je mnohonásobně méně, a část budovy tak zeje prázdnotou. Lidé, kteří v ní pracují, si často stěžují na to, že se budova v létě snadno vyhřeje na neúnosné teploty, v zimě se zase složitě vytápí. Ve stavbě je navíc dodneška azbest.

I z těchto důvodů se v uplynulých letech opakovaně jednalo o jejím osudu. Ve hře bylo několik variant, včetně možnosti budovu úplně zbourat a na jejím místě postavit novou ambasádu nebo velvyslanectví přestěhovat do berlínské čtvrti Tiergarten. Nakonec ale česká strana rozhodla o zásadní rekonstrukci.

"V současné době probíhá příprava komplexní rekonstrukce ambasády," napsalo ČTK tiskové oddělení českého ministerstva zahraničí, podle něhož by návrh ještě v září měla schválit vláda.

Podle informací ČTK návrh počítá s tím, že by se s přípravou mělo začít příští rok. Samotná rekonstrukce by se měla uskutečnit v letech 2021 až 2023. Vedle nových kanceláří během ní v budově mají vzniknout i rezidence velvyslance a byty pro zaměstnance, kterých má být nově více než 30. Celkový vzhled stavby má i po rekonstrukci zůstat zachován.

Komplexní rekonstrukce by měla přijít na zhruba 550 milionů korun, dalších přes 50 milionů si vyžádají náklady na pronájem prostor, které budou diplomaté i další zaměstnanci úřadu potřebovat během rekonstrukce budovy. Celkové náklady by se i s dvacetiprocentní rezervou, s níž návrh počítá, mohly vyšplhat na zhruba 727 milionů korun.

Deník Právo v úterý napsal, že ministerstvo zahraničí chce peníze na rekonstrukci získat prodejem svých nemovitostí v ČR i v zahraničí. „Jen v roce 2018 by měly tyto příjmy činit asi 466 mil. Kč. V průběhu dalších let pak ministerstvo předpokládá prodeje ve výši asi 500 mil. Kč,“ napsal list s odvoláním na dokument, který má vládě předložit ministr zahraničí Lubomír Zaorálek (ČSSD).