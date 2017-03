Liberec - Hattrick útočníka Miroslava Indráka výrazně pomohl hokejistům Plzně k prodloužení sezony minimálně do pátku. Západočeši prohrávali po první třetině na ledě Liberce 1:3 a za soupeřem zaostávali, po přestávce se však z kabin vrátil jiný tým a čtyřmi góly ve druhé dvacetiminutovce otočil zápas. Indiáni nakonec v Liberci vyhráli 5:3, snížili stav série na 2:3 a v pátek se před vlastními fanoušky pokusí odvrátit druhý mečbol úřadujícího mistra.

"Napadalo nám to tam. Po první třetině jsme si řekli, že to nezabalíme, že do toho půjdeme. Vyšlo to, dali jsme čtyři góly a otočili zápas," řekl Indrák novinářům. Právě jeho první trefa po šťastném odrazu v čase 20:50 vrátila Plzeň do hry. "Psychicky nám to pomohlo. Kluci to výborně sehráli, já jsem jenom doklepnul puk," usmíval se.

V polovině zápasu jedenadvacetiletý útočník vyrovnal na 3:3 a ukončil zápas pro brankáře Romana Willa, jehož nahradil Ján Lašák. Ani on ale obratu nezabránil. "Vždycky, když tam jde druhý brankář, se snažíme hodně střílet. Protože si není jistý ze začátku," řekl Indrák, který stihl nastřílet hattrick ve druhé třetině. Potřetí se totiž trefil ve 38. minutě.

I díky tomu se po utkání cítil skvěle. "Hlavní ale je, že jsme vyhráli. V play off se moc nekouká, kdo dává góly, ale počítají se výhry. My jsme to stáhli a doma to budeme chtít srovnat," řekl směrem k pokračování série. "Věříme, že to doma ubojujeme, vyhrajeme a vrátíme se ještě v neděli do Liberce. Teď ale myslíme jenom na další zápas, dál ne," uvedl Indrák.

Odchovanec Písku ale ocenil i výkon brankáře Matěje Machovského, který si připsal 43 zákroků. "Gólman je základ, chytal výborně. Poslední zápasy potvrzuje, že je super brankář," řekl Indrák, který si v utkání vedle tří branek připsal i asistenci a v play off má na kontě zatím sedm kanadských bodů.