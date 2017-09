Brno - Železniční dopravce RegioJet přepravil v Česku ve svých vlacích za první pololetí 2,2 milionu cestujících, což je o 470.000 meziročně výše, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí firmy Aleš Ondrůj. Nárůst je dán především tím, že od poloviny loňského prosince jezdí tři páry nových spojů mezi Prahou, Brnem a Břeclaví. Hospodářské výsledky firma zatím nezveřejnila ani za loňský rok.

Za celý letošní rok dopravce, který patří podnikateli Radimu Jančurovi, očekává pět milionů přepravených lidí. Od poloviny prosince už bude vypravovat mezi Prahou a Brnem devět párů vlaků denně, od příštího června deset. Původně chtěl jezdit s 12 páry denně. Kapacitu na trati Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) dopravci přidělila, přestože v minulosti několikrát zopakovala, že kapacita brněnského nádraží je ve špičkách zcela vyčerpaná.

Nárůst počtu cestujících hlásily již dříve za pololetí i České dráhy, které přepravily o 1,3 milionu lidí více, celkově 86,9 milionu. Pasažéři státnímu dopravci přibývali především v dálkové a příměstské dopravě.

Vlaky RegioJetu, které nyní jezdí do Brna, končí buď v Bratislavě, nebo ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Dále dopravce jezdí s vlaky na trati mezi Prahou a Ostravskem, některé pokračují až do Košic na východ Slovenska. Jeden pár vlaků také jezdí z Prahy přes Přerov do Starého Města.