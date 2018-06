Brno - Dopravní společnost RegioJet Radima Jančury v červenci rozšíří mezinárodní spoje a linky ve vnitrostátní dopravě v Německu. Od neděle 1. července prodlouží linku z Ostravy do Krakova také do Olomouce, Brna a Vídně. Od poloviny července zvýší počet spojů z Prahy do Drážďan a do Berlína, uvedl dnes v tiskové zprávě mluvčí Aleš Ondrůj. Rozšíření přichází krátce poté, co firma redukovala spoje v české vnitrostátní dopravě.

Do zahraničí expanduje Jančura vzhledem k tomu, že tam jezdí konkurenční FlixBus za výrazně vyšší ceny než v Česku a nevede zde tak tvrdou cenovou válku. Jančura kvůli údajně podnákladovým cenám viní konkurenta z nekalé soutěže a poslal mu předžalobní výzvu.

Spoje na lince z Vídně do Krakova pojedou jednou denně v každém směru, cestu urazí za šest a půl hodiny. Například z Brna do Krakova stojí jízdenka od 199 korun. Cena za celou cestu začíná na 199 korunách, ale ve vytíženějších dnech i 349 korun. Na stejné lince jezdí jednou denně i FlixBus, který jízdenku na celou trasu nabízí nejlevněji výjimečně od 319 korun. Na trase jezdí vícekrát denně i turecký dopravce a cestu je možné zdolat také nočním vlakem.

Na spojení do Krakova se zaměřil i jiný soukromý český dopravce Leo Express. Začne jezdit do Polska z Prahy vlakem dvakrát týdně v každém směru a bude první soukromým dopravcem na polské železnici. Stejnou linku provozují i České dráhy.

Na trase Praha - Berlín se rozšíří počet šesti spojů RegioJetu o čtyři a přes den tak budou autobusy jezdit v hodinovém taktu. Zde si RegioJet konkuruje s FlixBusem. Podle dopravce je zájem jak o mezinárodní cesty, tak o vnitrostátní spojení mezi německými městy. V Berlíně také dopravce otevře svoji prodejnu jízdenek a od října chystá totéž i v Drážďanech.