Ústí nad Labem - Referendum v Katalánsku ukázalo podle prezidenta Miloše Zemana začínající regionalizaci Evropy. Hlava státu očekává, že se od Velké Británie bude chtít odtrhnout Skotsko. Zeman to řekl v diskusi se zastupiteli na úvod své návštěvy v Ústeckém kraji. Zásah španělských centrálních orgánů proti referendu o samostatnosti bohatého Katalánska nekomentoval.

Snahy o samostatnost nejsou podle Zemana v současné době jen věcí Katalánska. "My tady teď můžeme sledovat jakousi postupnou a začínající regionalizaci Evropy. To není jen Katalánsko. To je Skotsko, které se hlásí po vystoupení Británie z Evropské unie k opakování referenda a je velmi pravděpodobné, že tentokrát Skotsko bude chtít vystoupit z Británie a vstoupit do EU. Ale je to také Padánie. Tam vzniklo poměrně silné chcete-li separatistické nebo autonomní hnutí," uvedl Zeman.

Podle prezidenta je přirozené, že tendence k odtržení zaznívají z bohatých regionů. Za vlastní divokou hypotézu potom označil možné separatistické tendence v Německu. "Kdybych aplikoval toto měřítko na SRN, tak kdo by se měl jako první odtrhnout? Inu Svobodný stát Bavorsko. Já samozřejmě vůbec neříkám, že se to stane, chraň Bůh. Ale chtěl bych připomenout, že těsně po první světové válce by připraven projekt obnovy bavorského království pod dynastií Wittselbachů. A kdyby se tento projekt realizoval, možná že Adolf Hitler měl o něco těžší cestu k moci," dodal prezident.

K násilí, které referendum v Katalánsku provázelo, se prezident nevyjádřil. Barcelona oznámila, že hlasování se zúčastnilo asi 2,26 milionu voličů a přibližně 90 procent z nich hlasovalo pro nezávislost regionu. Účast podle těchto údajů činila 42,3 procenta z celkového počtu 5,34 milionu voličů. V neděli bylo při tvrdých zásazích španělské policie proti stoupencům katalánské nezávislosti za použití obušků a gumových projektilů zraněno téměř 900 demonstrantů. Podle představitelů katalánského zdravotnictví utrpělo zranění také 33 policistů.