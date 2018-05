Praha - Místopředsedové ANO Richard Brabec a ČSSD Jiří Zimola pracují kvůli výjezdu kabinetu v demisi do Jihomoravského kraje na definitivní verzi programového prohlášení možné společné vlády na dálku. Do konce týdne se uskuteční schůzka ohledně koaliční dohody na úrovni předsedů. Zimola ČTK řekl, že pokud by závěr vyjednávání šel dobře, mohlo by předsednictvo ČSSD příští pátek rozhodnout o termínu a formulaci otázky ve vnitrostranickém referendu, které by mělo případnou koaliční dohodu s ANO potvrdit. Výsledky hlasování sociálních demokratů by v tomto případě mohly být známé na přelomu května a června.

Republikový výbor ANO v úterý podpořil další vyjednání s ČSSD o společné vládě. Místopředseda hnutí Jaroslav Faltýnek novinářům řekl, že dohodu dolaďují Brabec se Zimolou. Ti jsou v kontaktu na dálku, protože je Brabec spolu s vládou v demisi na výjezdu do Jihomoravského kraje. "Vyměňujeme si to e-mailem, finalizujeme definitivní podobu programového prohlášení," řekl ČTK statutární místopředseda ČSSD Zimola.

Není si jist, zda se stihnou všechny záležitosti vyřešit do konce týdne, o čemž mluvili v úterý představitelé ANO. "Myslím, že ne, protože tam mohou být oboustranné připomínky," uvedl. Až bude dohoda hotová, budou na řadě politická jednání, mimo jiné o ministerstvech. Předseda ANO a premiér v demisi Andrej Babiš a předseda ČSSD Jan Hamáček mají domluvenou schůzku na tento pátek.

Načasování referenda v ČSSD bude podle Zimoly navazovat na to, kdy se podaří dohodu najít. "My jsme pak připraveni referendum spustit velmi brzy," uvedl. V ideálním případě by mohlo příští pátek předsednictvo ČSSD rozhodnout o termínu a otázce referenda. "Myslíme, že tam dáme asi dvoutýdenní lhůtu, kdy by se měly sejít místní organizace, projednat to a v tajném hlasování se vyjádřit," řekl.

Lhůta na hlasování by tak mohla vypršet zhruba na přelomu května a června. "Chceme k tomu takhle směřovat, abychom příští pátek našim členům řekli, kdy se přibližně budou vyjadřovat," uvedl Zimola. Návrh otázky pro vnitrostranické referendum nechtějí sociální demokraté zatím prozradit. "Otázka bude přesně stanovena až na jednání předsednictva," napsal ČTK Hamáček.

Další vyjednávání o koalici s ANO opřené o hlasy KSČM podpořilo o víkendu v Hradci Králové širší vedení ČSSD. Ústřední výbor rozhodl, že o účasti v koalici rozhodnou sociální demokraté ve vnitrostranickém referendu, které by se mělo konat do dvou měsíců a bude platné, pokud se hlasování zúčastní nejméně čtvrtina členů.

V rámci vyjednávání zatím není jasné, jak se ANO postaví k podmínkám ČSSD, aby trestně stíhaný člen vlády rezignoval v případě svého odsouzení, což míří na obviněného Babiše. Sociální demokraté také chtějí, aby byli z důležitých sněmovních funkcí odvoláni představitelé hnutí SPD. Dosud tyto podmínky zástupci ANO odmítali. Sociální demokraté by měli vést ministerstva vnitra, zemědělství, práce a sociálních věcí, kultury a zahraničí, zbylé resorty obsadí ANO.