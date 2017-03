Olomouc - Ředitelka krajského úřadu Olomouckého kraje Lucie Štěpánková dnes rezignovala na funkci. ČTK to bez dalších podrobností sdělila mluvčí kraje Kamila Navrátilová. Štěpánková své rozhodnutí nekomentovala. Bývalý olomoucký hejtman Oto Košta (ANO) tvrdí, že byl už dříve svými spolustraníky tlačen k jejímu odvolání.

"Po rezignaci ředitelky krajského úřadu Lucie Štěpánkové je pověřena řízením úřadu její zástupkyně a vedoucí odboru kanceláře ředitele Svatava Špalková," uvedla Navrátilová. Hejtman Ladislav Okleštěk (ANO), který byl do funkce zvolen minulý týden, by nyní měl vyhlásit výběrové řízení na obsazení uvolněného místa ředitele krajského úřadu. "Termín kdy, nebo do kdy musí hejtman výběrové řízení vyhlásit, zákon nestanovuje," podotkla Navrátilová.

Štěpánková byla ředitelkou krajského úřadu od června 2015, kdy nahradila Michala Malacku. Tehdy zvítězila ve výběrovém řízení. V předchozích letech zastávala místo tajemnice hejtmana Jiřího Rozbořila (ČSSD) a vedoucí odboru tajemníka hejtmana. Na odchod Štěpánkové z funkce ředitelky krajského úřadu dnes upozornila Česká televize.

Košta v únoru novinářům řekl, že jeho spolustraníci z ANO požadovali odvolání Štěpánkové. Bývalý hejtman jim ale nevyšel vstříc. "Řekl jsem, že neshledávám manažerské pochybení na straně ředitelky," uvedl Košta, podle kterého "některým dosud není jasné", že ředitele krajského úřadu neodvolává hejtman.

Koštu na začátku února zastupitelé ANO a krajské předsednictvo hnutí ANO vyzvali k rezignaci. Jelikož tak neučinil, tak jej minulý týden v pondělí odvolalo zastupitelstvo kraje.

Hnutí ANO Koštovi vytýkalo například to, že jako svého poradce při předávání úřadu dočasně zaměstnal bývalého hejtmana Rozbořila, který je vyšetřován v korupční kauze. Košta oponoval, že tuto praxi zavedli jeho předchůdci.

Ke kritice Košty se posléze přidali i tři hejtmanovi náměstci z ANO, ČSSD a ODS, podle nichž odmítal reorganizovat úřad a špatně komunikoval s kolegy. Košta už dřív řekl, že nepochybil a snahu o své odvolání přisoudil mocenským ambicím některých lidí.