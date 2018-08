Los Angeles - Robert Redford ohlásil konec své herecké kariéry. V rozhovoru s časopisem Entertainment Weekly řekl, že hodlá s herectvím skončit po podzimní premiéře svého nového filmu The Old Man and the Gun. Premiéra v USA je ohlášená na 28. září.

"Nikdy neříkej nikdy, ale došel jsem k závěru, že hraní pro mne skončilo, hodlám odejít, protože se tomu věnuji od svých 21 let. Myslím, že toho je dost. A proč neodejít s něčím optimistickým a pozitivním?" řekl jednaosmdesátiletý herec, který v novém filmu ztvárnil zkušeného bankovního lupiče. Snímek je založen na životě zločince Forresta Tuckera, který byl přistižen sedmnáctkrát při loupežích a pokaždé, když byl uvězněn, dokázal uprchnout. "Bylo pro mne úžasné hrát tuto ohromnou postavu v mém věku," řekl Redford o Tuckerovi, jehož "lupičská" kariéra trvala déle něž 60 let.

Redfordovým prvním významným filmem byly Bosé nohy v parku z roku 1967, v němž byla jeho partnerkou Jane Fondová. Hvězdné role sehrál pak například ve snímcích Podraz nebo Všichni prezidentovi muži.

Roku 1980 získal Oscara za režii filmu Obyčejní lidé, o 22 let později pak za celoživotní dílo.

Na dotaz, zda hodlá skončit také s režií, Redford odpověděl: "To se uvidí."