Damašek - Vyjednavači zastupující poslední část syrské východní Ghúty v rukou povstalců se dohodli s ruskou stranou na evakuaci těžce zraněných osob do severovýchodní provincie Idlib, kterou rovněž drží rebelové. V sobotu večer to s odvoláním na místní zdroje obeznámené s dohodou napsala agentura Reuters. Povstalci z Dúmy však popřeli, že by se snažili vyjednat evakuaci desítek tisíců místních civilistů.

O přesunu zraněných jednali s ruskou armádou představitelé povstalců ze skupiny Džajš al-Islám a "občanští lídři". Jejich cílem je ušetřit Dúmu náporu syrské armády a zajistit si nárok na setrvání v oblasti pod ochranou Moskvy, napsala zpravodajská společnost BBC.

Po šesti týdnech bombardování je Dúma posledním městem východní Ghúty, které je pod kontrolou protivládních rebelů. Do Idlibu bylo z východních předměstí Damašku podle státní agentury SANA za poslední dva týdny převezeno na 38.000 povstalců a civilistů, přes 100.000 jich pak bylo z různých částí Sýrie evakuováno do státem kontrolovaných oblastí.

Syrská armáda vyzývá zbylé obyvatele Dúmy, aby město opustili, jinak prý budou muset čelit plnohodnotné ofenzívě.