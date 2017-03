Nyon (Švýcarsko) - Obhájci trofeje z Realu Madrid se ve čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů utkají s dalším spolufavoritem na celkové vítězství Bayernem Mnichov. Barcelonu čeká repríza předloňského finále proti Juventusu Turín, jediný zbylý anglický zástupce Leicester City změří síly s loňským finalistou Atléticem Madrid a poslední dvojici tvoří Dortmund a Monaco. Rozhodl o tom dnešní los v Nyonu.

Úvodní zápasy čtvrtfinále se budou hrát 11. a 12. dubna, odvety jsou na programu 18. a 19. dubna. Semifinále se bude losovat v Nyonu 21. dubna, finále se odehraje 3. června v Cardiffu.

Real s Bayernem se ve vyřazovací fázi potkávají pojedenácté a zatím mají vyrovnanou bilanci. Pětkrát se radoval "Bílý balet" a pětkrát slavil bavorský velkoklub.

Poslední tři vzájemné duely ale vyhrál madridský celek, včetně semifinále před třemi lety, kdy Real zvítězil 1:0 doma a 4:0 venku. Španělský velkoklub, který se snaží jako první celek v novodobé historii Ligy mistrů obhájit trofej, tehdy trénoval nynější kouč Bayernu Carlo Ancelotti a dovedl jej až k celkovému prvenství.

"Zápasy proti Realu pro mě budou speciální, mužstvo dobře znám. Myslím, že máme schopnosti na to, abychom přes Real přešli. Máme hodně sebevědomí a chceme letos Ligu mistrů vyhrát," řekl Ancelotti, který vedl Real do roku 2015 a nyní se může stát prvním trenérem, jenž vyhraje Ligu mistrů s třemi kluby. Vedle "Bílého baletu" to dokázal i s AC Milán.

"Bayern je jedním z nejtěžších soupeřů, které jsme mohli dostat. Ale myslím, že oni si říkají to samé. Raději bychom je dostali až v pozdější fázi, ale to je los. Malá výhoda je, že hrajeme odvetu doma," uvedl ředitel Realu Emilio Butragueňo.

Barcelona v osmifinále proti Paris St. Germain jako první v historii dokázala otočit dvojzápas po porážce 0:4 v úvodním duelu a po domácí výhře 6:1 oslavila desátý postup do čtvrtfinále za sebou. Mezi nejlepší osmičkou si zopakuje souboj z předloňského finále s Juventusem Turín, které Katalánci před dvěma lety vyhráli 3:1.

Barcelona má i mírně lepší celkovou bilanci. Ze sedmi soutěžních vzájemných soubojů vyhrála tři, dva skončily remízou a dvakrát se radoval Juventus, v jehož vedení sedí bývalý kapitán české reprezentace a držitel Zlatého míče za rok 2003 Pavel Nedvěd.

"Je to fantastický los. Barcelona je jedním z nejpopulárnějších týmů na světě. Myslím, že Juventus se od finále před dvěma lety hodně zlepšil a nemusíme se Barcelony bát," řekl viceprezident Juventusu Nedvěd. "Juventus má náš velký respekt, je to jeden ze spolufavoritů," doplnil viceprezident Barcelony Jordi Mestre.

Leicester vloni senzačně vyhrál anglický titul a po nedávné trenérské výměně jako nováček postoupil přes Sevillu poprvé do čtvrtfinále Ligy mistrů. Tam narazí na jiný španělský celek Atlético, s nímž prohrál oba předchozí dvojzápasy - v sezoně 1961/62 v tehdejším Poháru vítězů pohárů a v ročníku 1997/98 v Poháru UEFA.

"Čelit týmu, který dosáhl na finále dvakrát za poslední tři sezony, je obrovskou výzvou. Atlético má velmi zkušené mužstvo, ale my uděláme vše, abychom naši pohádku ještě prodloužili," řekl trenér Leicesteru a nástupce odvolaného Claudia Ranieriho Craig Shakespeare.

Dortmund a Monaco se na evropské scéně utkají poprvé. Zápas bude speciální pro nejlepšího střelce Borussie Pierra-Emericka Aubameyanga, který v letech 2010 až 2011 hrával v soupeřově dresu. "Monaco odehrálo dva velkolepé zápasy s Manchesterem City. Pokud chceme postoupit, musíme dvakrát podat náš nejlepší výkon," uvedl kouč Dortmundu Thomas Tuchel.

Los čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů:

První zápasy:

11. dubna: Borussia Dortmund - AS Monaco, Juventus Turín - FC Barcelona,

12. dubna: Atlético Madrid - Leicester City, Bayern Mnichov - Real Madrid.

Odvety:

18. dubna: Leicester City - Atlético Madrid, Real Madrid - Bayern Mnichov,

19. dubna: AS Monaco - Borussia Dortmund, FC Barcelona - Juventus Turín.