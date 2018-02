Madrid - Fotbalisté Realu Madrid zvítězili ve španělské lize nad Alavésem 4:0, když jim po delší době zafungoval hvězdný útok přezdívaný BBC. Dva góly dal Cristiano Ronaldo, Karim Benzama přidal gól a dvě asistence a trefil se i Gareth Bale. Real se po čtvrté výhře za sebou přiblížil na třetím místě tabulky druhému Atléticu na rozdíl čtyř bodů, městský rival ale má k dobru zápas v Seville. Tabulce nadále vládne Barcelona, která má po výhře 6:1 nad Gironou náskok deseti bodů.

Ronaldo se vrátil do sestavy poté, co v týdnu proti Leganés odpočíval. Ve 44. minutě otevřel skóre střelou z otočky po Benzemově přiťuknutí. A když jen 50 vteřin po nástupu do druhé půle zvýšil po brejku Bale, bylo o osudu utkání rozhodnuto.

Real nedovolil drama, naopak Ronaldo přidal další branku, svou už 299. ve španělské lize. V závěru pak odmítl možnost na jubilejní třístou trefu a hattrick, když po faulu na Balea přenechal pokutový kop Benzemovi.

Jasnou výhru přidala i Barcelona, která sice s Gironou už ve 3. minutě prohrávala, ale brzy utekl Luis Suárez a srovnal. Nahrál mu Lionel Messi, který následně dvěma góly zařídil obrat.

Messi nejprve ve vápně zaměstnal tři obránce, našel si lepší pozici a zamířil přesně. Následně si stoupl k přímému kopu a chytrou střelou po zemi nachytal hostující zeď i brankáře.

Ještě do poločasu pak přidal čtvrtou branku opět Suárez a po změně stran završil hattrick. Trefil se také Philippe Coutinho.

Španělská fotbalová liga - 25. kolo:

La Coruňa - Espaňol Barcelona 0:0, Vigo - Eibar 2:0 (56. Aspas, 79. Maxi Gómez), Real Madrid - Alavés 4:0 (44. a 61. Ronaldo, 46. Bale, 89. Benzema z pen.), Leganés - Las Palmas 0:0, FC Barcelona - Girona 6:1 (5., 44. a 77. L. Suárez, 30. a 36. Messi, 66. Coutinho - 3. Portugués).

1. FC Barcelona 25 20 5 0 68:12 65 2. Atlético Madrid 24 16 7 1 36:9 55 3. Real Madrid 25 15 6 4 62:27 51 4. Valencie 24 14 4 6 47:28 46 5. FC Sevilla 24 12 3 9 31:35 39 6. Villarreal 24 11 5 8 35:29 38 7. Vigo 25 10 5 10 43:37 35 8. Eibar 25 10 5 10 32:38 35 9. Girona 25 9 7 9 35:36 34 10. Getafe 24 8 9 7 29:21 33 11. Betis Sevilla 24 10 3 11 41:50 33 12. Leganés 25 8 6 11 21:28 30 13. San Sebastian 24 8 5 11 46:45 29 14. Bilbao 24 6 10 8 24:27 28 15. Espaňol Barcelona 25 6 10 9 22:32 28 16. Alavés 25 9 1 15 22:37 28 17. Levante 24 3 11 10 21:38 20 18. Las Palmas 25 5 4 16 18:52 19 19. La Coruňa 25 4 6 15 24:53 18 20. Málaga 24 3 4 17 15:38 13