Madrid - Fotbalisté Realu Madrid zvítězili ve španělské lize nad Alavésem 4:0, když jim po delší době zafungoval hvězdný útok přezdívaný BBC. Dva góly dal Cristiano Ronaldo, Karim Benzama přidal gól a dvě asistence a trefil se i Gareth Bale. Real se po čtvrté výhře za sebou přiblížil na třetím místě tabulky druhému Atléticu na rozdíl čtyř bodů, městský rival ale má k dobru zápas v Seville. Tabulce nadále vládne Barcelona, která má po výhře 6:1 nad Gironou náskok deseti bodů.

Ronaldo se vrátil do sestavy poté, co v týdnu proti Leganés odpočíval. Ve 44. minutě otevřel skóre střelou z otočky po Benzemově přiťuknutí. A když jen 50 vteřin po nástupu do druhé půle zvýšil po brejku Bale, bylo o osudu utkání rozhodnuto.

Real nedovolil drama, naopak Ronaldo přidal další branku, svou už 299. ve španělské lize. V závěru pak odmítl možnost na jubilejní třístou trefu a hattrick, když po faulu na Balea přenechal pokutový kop Benzemovi.

Jasnou výhru přidala i Barcelona, která sice s Gironou už ve 3. minutě prohrávala, ale brzy utekl Luis Suárez a srovnal. Nahrál mu Lionel Messi, který následně dvěma góly zařídil obrat.

Messi nejprve ve vápně zaměstnal tři obránce, našel si lepší pozici a zamířil přesně. Následně si stoupl k přímému kopu a chytrou střelou po zemi nachytal hostující zeď i brankáře.

Ještě do poločasu pak přidal čtvrtou branku opět Suárez a po změně stran završil hattrick. Trefil se také Philippe Coutinho.

Fotbalisté Atlética Madrid deklasovali ve šlágru španělské ligy Sevillu na jejím hřišti 5:2 a z druhého místa ztrácejí na Barcelonu znovu sedm bodů. Hattrickem k výhře přispěl francouzský kanonýr Antoine Griezmann. Valencie zvítězila nad San Sebastianem 2:1 a je čtvrtá o dva body za Realem Madrid. Obě branky vítězů vstřelil Santi Mina. Valencie vyhrála potřetí v řadě a na domácím hřišti se jí daří: v této sezoně na stadionu Mestalla prohrála jen s Villarrealem a "Bílým baletem".

Sevilla sice měla první šanci zápasu, Muriel ale gólmana Oblaka nepřekonal. Po půlhodině hry na druhé straně otevřel skóre Costa, který využil fatální zaváhání domácích v rozehrávce. Vzápětí mohli Andalusané vyrovnat, N'Zonzi ale trefil břevno.

Griezmann svými trefami orámoval poločasovou přestávku. Nejprve se prosadil povedenou ranou do šibenice a poté proměnil penaltu. V 65. minutě přidal čtvrtý zásah Koke po další chybě domácí obrany a přihrávce Griezmanna.

Francouzský reprezentant mohl posléze zkompletovat hattrick, trefil však tyč. Nakonec se mu to ale povedlo v 81. minutě po Ňíguezově přihrávce. Tři góly v zápase dal poprvé od 21. prosince 2014, kdy přispěl k výhře Atlética 4:1 v Bilbau.

Za domácí vstřelili v závěru čestné góly Sarabia a Nolito. Sevilla prohrála na svém stadionu teprve druhé z posledních 25 ligových utkání. Atlético drží sérii pěti vítězných duelů.

Valencijský útočník Mina otevřel skóre proti San Sebastianu ve 34. minutě, poté co si gólman Toňo na poslední chvíli rozmyslel výběh pro centrovaný míč a ten doputoval k nedůsledně hlídanému dvaadvacetiletému útočníkovi. Hosté sice v druhém poločase vyrovnali zásluhou Oyarzabala, v 68. minutě ale definitivně rozhodl po další Toňově chybě Mina. V závěru domácí zachránila tyč.

Španělská fotbalová liga - 25. kolo:

La Coruňa - Espaňol Barcelona 0:0, Vigo - Eibar 2:0 (56. Aspas, 79. Maxi Gómez), Real Madrid - Alavés 4:0 (44. a 61. Ronaldo, 46. Bale, 89. Benzema z pen.), Leganés - Las Palmas 0:0, FC Barcelona - Girona 6:1 (5., 44. a 77. L. Suárez, 30. a 36. Messi, 66. Coutinho - 3. Portugués), Villarreal - Getafe 1:0 (3. Ünal), Bilbao - Málaga 2:1 (17. Susaeta, 44. San José - 13. En-Nesyri), Valencie - San Sebastian 2:1 (34. a 68. Mina - 54. Oyarzabal), FC Sevilla - Atlético Madrid 2:5 (85. Sarabia, 89. Nolito - 42., 51. z pen. a 81. Griezmann, 29. Costa, 65. Koke).

1. FC Barcelona 25 20 5 0 68:12 65 2. Atlético Madrid 25 17 7 1 41:11 58 3. Real Madrid 25 15 6 4 62:27 51 4. Valencie 25 15 4 6 49:29 49 5. Villarreal 25 12 5 8 36:29 41 6. FC Sevilla 25 12 3 10 33:40 39 7. Vigo 25 10 5 10 43:37 35 8. Eibar 25 10 5 10 32:38 35 9. Girona 25 9 7 9 35:36 34 10. Getafe 25 8 9 8 29:22 33 11. Betis Sevilla 24 10 3 11 41:50 33 12. Bilbao 25 7 10 8 26:28 31 13. Leganés 25 8 6 11 21:28 30 14. San Sebastian 25 8 5 12 47:47 29 15. Espaňol Barcelona 25 6 10 9 22:32 28 16. Alavés 25 9 1 15 22:37 28 17. Levante 24 3 11 10 21:38 20 18. Las Palmas 25 5 4 16 18:52 19 19. La Coruňa 25 4 6 15 24:53 18 20. Málaga 25 3 4 18 16:40 13