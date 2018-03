Nyon (Švýcarsko) - Fotbalisté Real Madridu se ve čtvrtfinále Ligy mistrů utkají s Juventusem Turín. Půjde o reprízu finále minulého ročníku, které španělský obhájce trofeje vyhrál 4:1. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu. Nalosovány byly také dvojice pro čtvrtfinále Evropské ligy.

Manchester City čeká anglický souboj proti Liverpoolu, Barcelona narazí na AS Řím s českým reprezentantem Patrikem Schickem a Bayern Mnichov změří síly se Sevillou.

První zápasy čtvrtfinále se odehrají 3. a 4. dubna, odvety jsou na programu 10. a 11. dubna. Dvojice vylosoval trenér ukrajinské reprezentace a bývalý špičkový útočník Andrej Ševčenko.

Real a Juventus čeká už 20. a 21. vzájemné střetnutí v evropských pohárech. Nejlepší střelec "Bílého baletu" Cristiano Ronaldo v této sezoně LM nasázel 12 gólů, což je o jeden více, než v osmi zápasech zaznamenalo turínské mužstvo dohromady. Ronaldo skóroval sedmkrát v posledních pěti duelech s Juventusem.

"Stará dáma" však dokázala vyřadit Real například v semifinále před třemi lety. "Víme, že jsme dostali nejlepší tým z osudí, který dvakrát po sobě vyhrál Ligu mistrů. Hrají dobře a udělali na mě dojem v osmifinále s PSG," řekl viceprezident Juventusu Pavel Nedvěd italským médiím.

"Nemyslím, že se budeme trápit jako v Cardiffu, teď začíná všechno nanovo. Bude to těžké, ale začínáme doma a dáme jim zabrat," doplnil bývalý kapitán české reprezentace.

Liverpool je jediným týmem, který v aktuálním ročníku anglické ligy dokázal Manchester City porazit. Suverénní lídr tabulky v polovině ledna prohrál přestřelku na Anfield Road 3:4, v zářijovém domácím utkání však svěřenci Pepa Guardioly deklasovali "Reds" 5:0.

"Je to hodně těžký los. Chtěli jsme se v Lize mistrů podívat do jiné země, ale vyšlo to takhle. S Liverpoolem se výborně známe, je to velmi ofenzivní tým. Můžeme se těšit na dva skvělé zápasy a dobrý fotbal," uvedl ředitel Manchesteru City Txiki Begiristain.

Barcelona má na AS Řím příjemné vzpomínky, protože v posledním domácím zápase ve skupině v listopadu 2015 rozstřílela italského soupeře 6:1. Před devíti lety Katalánci v čele s hvězdným Lionelem Messim na římském Olympijském stadionu vyhráli ve finále Ligy mistrů nad Manchesterem United 2:0.

"Fotbal je krásný, protože se může stát cokoliv. Hlavně v těchto zápasech. Víme, že Barcelona je jeden z nejlepších týmů v Evropě, ale i s nimi jde hrát," upozornil ředitel AS Řím a bývalý kapitán Francesco Totti.

Bayern nehodlá Sevillu podcenit i kvůli tomu, že španělský tým v osmifinále nečekaně vyřadil Manchester United. "Znám Sevillu velmi dobře. Hrají kreativní fotbal a jejich výkony jsou stabilnější po příchodu trenéra Vincenza Montelly. Čeká nás těžký soupeř," uvedl kouč mnichovského celku Jupp Heynckes.

Arsenal ve čtvrtfinále EL čeká CSKA Moskva

Fotbalisté Arsenalu s brankářem Petrem Čechem narazí ve čtvrtfinále Evropské ligy na CSKA Moskva. Osmifinálový přemožitel Plzně Sporting Lisabon se utká s Atléticem Madrid. V dalších čtvrtfinálových duelech Lipsko vyzve Marseille a Lazio Řím změří síly se Salcburkem. Rozhodl o tom los ve švýcarském Nyonu.

První zápasy se odehrají 5. dubna, odvety o týden později. Dvojice vylosoval bývalý francouzský obránce a reprezentant Éric Abidal.

Arsenalu se v Rusku nedaří, z dosavadních čtyř pohárových zápasů na východě Evropy třikrát prohrál a jednou remizoval. CSKA se v podzimní základní skupině Ligy mistrů potkal s jiným anglickým soupeřem Manchesterem United, kterému moskevský tým podlehl 1:4 doma a 1:2 venku.

Sporting ve čtvrteční odvetě prohrál v Plzni a postup si zajistil až gólem v prodloužení na 1:2. Nyní lisabonské mužstvo čeká možná největší adept na celkový triumf. Atlético v předchozím kole suverénně vyřadilo Lokomotiv Moskva po výhrách 3:0 doma a 5:1 venku.

Lipsko na soupeře z francouzské ligy narazilo už ve skupině LM, v níž s Monakem doma remizovalo 1:1 a venku zvítězilo 4:1. Salcburk bude hájit neporazitelnost v aktuální sezoně Evropské ligy. Úřadující rakouský mistr už Lazio dvakrát porazil 2:1 ve skupině soutěže v roce 2009.

Los čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů

(první zápasy 3. a 4. dubna, odvety 10. a 11. dubna):

Barcelona - AS Řím, Sevilla - Bayern Mnichov, Juventus Turín - Real Madrid, Liverpool - Manchester City.

Program čtvrtfinále:

Úvodní zápasy:

úterý 3. dubna: Sevilla - Bayern Mnichov, Juventus Turín - Real Madrid,

středa 4. dubna: Barcelona - AS Řím, Liverpool - Manchester City.

Odvetné zápasy:

úterý 10. dubna: AS Řím - Barcelona, Manchester City - Liverpool,

středa 11. dubna: Bayern Mnichov - Sevilla, Real Madrid - Juventus Turín.

Los čtvrtfinále fotbalové Evropské ligy

(první zápasy 5. dubna, odvety 12. dubna):

Lipsko - Marseille, Arsenal - CSKA Moskva, Atlético Madrid - Sporting Lisabon, Lazio Řím - Salcburk.