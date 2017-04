Fotbalista Realu Madrid Cristiano Ronaldo (vpravo) dává svůj druhý gól do sítě Bayernu Mnichov v osmifinále Ligy mistrů.

Dortmund/Mnichov/Madrid - Obhájce trofeje Real Madrid v úvodním čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů po obratu zvítězil 2:1 na hřišti oslabeného Bayernu Mnichov. Oba góly "Bílého baletu" vstřelil hvězdný kanonýr Cristiano Ronaldo, který jako první hráč zaznamenal sto gólů v evropských pohárech. Druhý madridský tým a loňský finalista Atlético doma zdolalo nováčka Leicester 1:0. Odvety se hrají v úterý. Hráči Dortmundu den po bombovém útoku na klubový autobus podlehli Monaku 2:3.

"Vyhráli jsme první zápas, ale ten zatím o ničem nerozhoduje. Bayern má obrovskou kvalitu a v odvetě můžeme ještě trpět," řekl novinářům kouč Realu Zinédine Zidane.

Bayern, kterému kvůli zraněnému ramenu chyběl nejlepší střelec Lewandowski, se dostal do vedení ve 25. minutě. Thiago našel z rohového kopu Vidala a ten se prosadil razantní hlavičkou. Chilský záložník mohl v nastavení první půle zvýšit z penalty po Carvajalově ruce, ale branku vysoko přestřelil.

Německého šampiona Vidalovo selhání po změně stran mrzelo. Ve 47. minutě totiž vyrovnal pohotovou ranou Ronaldo a v LM se prosadil poprvé po 659 minutách. Obránce Martínez pak během tří minut dostal dvě žluté karty a poslal Bayern na téměř půl hodiny do deseti.

"V prvním poločase jsme měli utkání zcela pod kontrolou, ale nedokázali jsme využívat volných prostorů. Gólem na 1:1 se Real vrátil do hry a červená karta zápas zlomila," uvedl kapitán a obránce Bayernu Philipp Lahm.

Ronalda nejprve ve velké šanci vychytal Neuer, ale kapitán portugalské reprezentace si spravil chuť v 77. minutě, kdy propálil domácího gólmana a zařídil Realu nadějnou výhru. Fotbalisté Bayernu uzavřeli rekordní domácí vítěznou sérii v LM na 16 zápasech.

Atléticu zajistil nejtěsnější náskok ve 28. minutě z penalty Francouz Griezmann, kterého po dlouhém úniku fauloval Albrighton. Hostům nepomohly stížnosti, že ke kontaktu došlo ještě před pokutovým územím. "Bohužel jsme doplatili na velmi špatné rozhodnutí. K faulu jednoznačně došlo mimo šestnáctku," upozornil brankář Leicesteru Kasper Schmeichel.

Domácí častěji drželi míč, ale moc jasných šancí si nevytvořili. V závěru mohl zvýšit Torres, který se dostal za obranu, ale v rozhodující chvíli podklouzl.

Hráči Leicesteru potvrdili, že jsou nejméně produktivním čtvrtfinalistou této sezony a důležitý venkovní gól si neodvezli. Atlético doma vyhrálo 29. z posledních 35 pohárových duelů a udrželo v Madridu neporazitelnost s anglickými soupeři.

"Bylo to hrozně bojovné utkání. Pro nás je to dobré vítězství, ale odveta bude těžká. Stále je o co hrát," konstatoval trenér Atlética Diego Simeone.

Hráči Dortmundu den po bombovém útoku na klubový autobus podlehli v odloženém úvodním čtvrtfinále Ligy mistrů Monaku 2:3. Domácí otřesení po hrůzném zážitku prohrávali v poločase už 0:2. Chyběl jim navíc zraněný obránce Marc Bartra, jemuž exploze poranily ruku a dnes se podrobil operaci. Odveta se hraje za týden.

Zápas provázela mimořádná bezpečnostní opatření a po jeho skončení museli diváci chvíli zůstat na stadionu, protože policie blízko východů ze Signal Iduna Parku prověřovala dva podezřelé batohy. Ty nakonec byly v pořádku a fanoušci mohli odejít domů.

Hráči Dortmundu podpořili španělského spoluhráče Bartru speciálními tričky, v nichž nastoupili na rozcvičení, zápas pak pro ně ale začal mizerně. Monako v 17. minutě ještě velkou šanci nevyužilo, protože Fabinho z penalty těsně minul. Už za dvě minuty ale Lemar našel před brankou Mbappého a ten zblízka otevřel skóre.

Pro Dortmund bylo ještě hůř ve 35. minutě. Raggi nacentroval do šestnáctky a Bender před dotírajícím Falcaem zamířil hlavou do vlastní sítě.

Borussia vrátila do utkání až po poločasové přestávce. V 57. minutě Aubameyang akrobatickou patičkou posunul míč na Kagawu, který vybídl volného Dembélého ke snadnému zakončení. V 79. minutě však vystihl Piszczekovu špatnou rozehrávku Mbappé a ze samostatného úniku vrátil Monaku dvoubrankové vedení. Za šest minut opět snížil Kagawa, ale na víc už Dortmund nedosáhl.

Trenér domácích Thomas Tuchel v televizním rozhovoru uvedl, že nechal na hráčích rozhodnutí, zda chtějí nastoupit. Nikdo to neodmítl. "Hrát tady dnes fotbal, to chtělo hodně kuráže," prohlásil třiačtyřicetiletý kouč.

A postěžoval si, že UEFA zápas bez konzultace odložila pouze o necelý den. "Rádi bychom měli více času, ale nikdo se nás neptal. Přišla nám sms, že se ve Švýcarsku rozhodlo a hrajeme zítra. Cítili jsme se úplně ignorováni. Jako by na náš autobus jen přiletěla plechovka od piva," zlobil se Tuchel.

Podle záložníka Borussie Nuriho Sahina bylo utkání pro domácí hráče mimořádně náročné. "Až do výkopu jsem měli v hlavách hodně věcí, jenom ne fotbal," přiznal. "Jsme všichni jen lidé. Druhý poločas byl z naší strany lepší a druhý gól má pro nás cenu zlata," dodal.

Borussia doma prohrála teprve druhé z posledních 13 pohárových utkání a francouzskému soupeři na svém stadionu podlehla poprvé od roku 2011.

Úvodní čtvrtfinálové zápasy fotbalové Ligy mistrů:

Borussia Dortmund - AS Monako 2:3 (0:2)

Branky: 57. Dembélé, 84. Kagawa - 19. a 79. Mbappé, 35. vlastní Bender. Rozhodčí: Orsato - Tonolini, Manganelli (všichni It.). ŽK: Papastathopulos, Ginter - Jemerson, Lemar, Dirar, Fabinho, Subašič. Diváci: 65.849.

Dortmund: Bürki - Ginter, Papastathopulos, Bender (46. Sahin)- Piszczek, Kagawa, Weigl, Schmelzer (46. Pulišič) - Dembélé, Guerreiro - Aubameyang. Trenér: Tuchel.

Monako: Subašič - Touré, Glik, Jemerson, Raggi - Silva (66. Dirar), Moutinho, Fabinho, Lemar - Falcao (85. Germain), Mbappé. Trenér: Jardim.

Atlético Madrid - Leicester City 1:0 (1:0)

Branka: 28. Griezmann z pen. Rozhodčí: Eriksson - Klasenius, Wärnmark (všichni Švéd.). ŽK: Huth, Benalouane, Albrighton. Diváci: 51.423.

Atlético: Oblak - Juanfran, Savič, Godín, Filipe Luís - Saúl, Gabi, Koke, Carrasco (65. Correa) - Torres (75. Thomas), Griezmann. Trenér: Simeone.

Leicester: Schmeichel - Simpson, Benalouane, Huth, Fuchs - Mahriz, Drinkwater, Ndidi, Albrighton - Vardy (78. Slimaní), Okazaki (46. King). Trenér: Shakespeare.

Bayern Mnichov - Real Madrid 1:2 (1:0)

Branka: 35. Vidal - 47. a 77. Ronaldo. Rozhodčí: Rizzoli - Di Fiore, Meli (všichni It.). ŽK: Alonso, Martínez, Vidal - Kroos, Carvajal. ČK: 61. Martínez. Diváci: 70.000.

Bayern: Neuer - Lahm, Martínez, Boateng, Alaba - Alonso (64. Bernat), Vidal - Robben, Thiago, Ribéry (66. Douglas Costa) - Müller (81. Coman). Trenér: Ancelotti.

Real: Navas - Carvajal, Nacho, Ramos, Marcelo - Modrič (90.+1 Kovačič), Casemiro, Kroos - Bale (58. Asensio), Benzema (83. James Rodríguez), Ronaldo. Trenér: Zidane.