Praha - Fotbalisté obhájce titulu Realu Madrid vyhráli v Lize mistrů na hřišti APOEL Nikósie vysoko 6:0 a kolo před koncem základních skupin si zajistili místo v osmifinále. Poprvé v klubové historii do jarního play off prošel Besiktas Istanbul, který do vyřazovací části poslala domácí remíza 1:1 s Portem.

Za Real dali na Kypru po dvou gólech Benzema a Ronaldo, který si v tomto ročníku připsal už osm branek a vede tabulku střelců o dva góly před dvojící Kane z Tottenhamu, Ben Yedder ze Sevilly. Ronaldo navíc skóroval v každém z pěti odehraných kol, což se mu povedlo jako třetímu hráči v historii soutěže po Del Pierovi a Rebrovovi.

Bílý balet do osmifinále ze skupiny H doprovodil Tottenham, který dnes otočil zápas s Borussií Dortmund a díky vítězství 2:1 v Německu udržel neporazitelnost.

Besiktas sice prohrával od 29. minuty po gólu Felipeho, ale krátce před poločasem srovnal Talisca. V osmifinále si čtvrtfinalista Poháru mistrů evropských zemí z ročníku 1986/87 zahraje od přejmenování soutěže v roce 1992 poprvé. Povedlo se mu to na sedmý pokus.

Turecký celek má díky remíze na prvním místě skupiny G před posledním kolem dostatečný náskok čtyř bodů před Portem a pohárovým nováčkem Lipskem. Německý klub udržel šanci na osmifinále výhrou 4:1 v Monaku.

Ve skupině E si mohl zajistit postup Liverpool a v Seville k tomu měl skvěle nakročeno, když po dvou gólech Firmina a zásahu Maného vedl po poločase 3:0. Domácí ale během deseti minut zásluhou Ben Yeddera snížili a v nastavení jim vybojoval bod Pizarro.

Anglický celek tak vede tabulku o bod před Sevillou a o tři před Spartakem Moskva, jenž ho čeká v závěrečném kole. Maribor už jistě zůstane poslední.

Šanci na postup udržela díky výhře 3:0 nad Doněckem i Neapol. A právě s ukrajinským týmem bude v závěrečném kole bojovat na dálku o osmifinále. Italský celek má nyní sice o tři body méně, ale s Šachtarem má lepší bilanci. Navíc mu hraje do karet i los, protože Neapol čeká poslední Feyenoord, zatímco ukrajinský soupeř hraje doma se suverénem skupiny F Manchesterem City.

Anglický klub udržel stoprocentní bilanci i dnes, ale proti Feyenoordu se hodně nadřel a o jeho výhře rozhodl až dvě minuty před koncem Sterling.

Výsledky 5. kola základních skupin fotbalové Ligy mistrů:

Skupina E:

Spartak Moskva - Maribor 1:1 (0:0)

Branky: 82. Zé Luís - 90.+2 Mešanovič. Rozhodčí: Collum - McGeachie, Connor (všichni Skot.).

FC Sevilla - Liverpool 3:3 (0:3)

Branky: 51. a 61. z pen. Ben Yedder, 90.+3 Pizarro - 2. a 30. Firmino, 22. Mané. Rozhodčí: Brych - Borsch, Lupp (všichni Něm.).

Tabulka:

1. Liverpool 5 2 3 0 16:6 9 2. FC Sevilla 5 2 2 1 11:11 8 3. Spartak Moskva 5 1 3 1 9:6 6 4. Maribor 5 0 2 3 2:15 2

Skupina F:

Neapol - Šachtar Doněck 3:0 (0:0)

Branky: 53. Insigne, 81. Zieliňski, 83. Mertens. Rozhodčí: Skomina - Praprotnik, Vukan (všichni Slovin.).

Manchester City - Feyenoord Rotterdam 1:0 (0:0)

Branka: 88. Sterling. Rozhodčí: Kružliak - Balko, Somolani (všichni SR).

Tabulka:

1. Manchester City 5 5 0 0 13:3 15 2. Šachtar Doněck 5 3 0 2 7:8 9 3. Neapol 5 2 0 3 10:9 6 4. Feyenoord Rotterdam 5 0 0 5 3:13 0

Skupina G:

Besiktas Istanbul - FC Porto 1:1 (1:1)

Branky: 41. Talisca - 29. Felipe. Rozhodčí: Lahoz - Cebrián, Del Palomar (všichni Šp.).

Monako - Lipsko 1:4 (1:4)

Branky: 43. Falcao - 9. a 31. z pen. Werner, 6. vlastní Jemerson, 45. Keita. Rozhodčí: Undiano - Alonso, Yuste (všichni Šp.).

Tabulka:

1. Besiktas 5 3 2 0 9:4 11 2. FC Porto 5 2 1 2 10:8 7 3. Lipsko 5 2 1 2 9:9 7 4. Monako 5 0 2 3 4:11 2

Skupina H:

Dortmund - Tottenham 1:2 (1:0)

Branky: 31. Aubameyang - 49. Kane, 73. Son Hung-min. Rozhodčí: Turpin - Danos, Gringore (všichni Fr.).

APOEL Nikósie - Real Madrid 0:6 (0:4)

Branky: 39. a 45.+1 Benzema, 49. a 54. Ronaldo, 23. Modrič, 41. Nacho. Rozhodčí: Dias - Tavares, Soares (všichni Portug.).

Tabulka:

1. Tottenham 5 4 1 0 12:4 13 2. Real Madrid 5 3 1 1 14:5 10 3. Dortmund 5 0 2 3 5:10 2 4. APOEL Nikósie 5 0 2 3 2:14 2