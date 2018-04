Praha - Středeční odvety čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů by měly být jasnou záležitostí. Real Madrid si přivezl z Turína vedení 3:0 a doma proti Juventusu by tak měl v klidu uhlídat svůj osmý postup do semifinále v řadě, čímž by vytvořil klubový rekord. Blízko postupu je i Bayern Mnichov, který bude proti Seville hájit vedení 2:1. Doma přitom téměř rok neprohrál.

Real se sice ve španělské lize trápí a je až čtvrtý, o to více touží vyhrát Ligu mistrů potřetí za sebou, což se naposledy povedlo Bayernu v roce 1976 v době, kdy se hrála pod jménem Pohár mistrů evropských zemí. V současné podobě soutěže dokázal titul obhájit jen Real.

V úvodním čtvrtfinále šokoval svého loňského finálového soka Juventus jasnou výhrou, při níž zazářil Cristiano Ronaldo nádherným gólem přes hlavu. Portugalská megastar dala v dosavadních devíti zápasech sezony LM už 14 branek. Jen tři góly tak Ronaldovi chybí k vyrovnání vlastního rekordu ze sezony 2013/14. V posledních 10 soutěžních zápasech dal 20 branek.

Problémy by ale mohl mít Real v defenzivě, kde chybí vykartovaný kapitán Ramos. Zraněný je i další stoper Nacho a zdravotní potíže má také mladý Jesus Vallejo, jehož start je nejistý. Na stoperu by tak musel zaskočit záložník Casemiro. Juventus zase nemůže nasadit svou největší hvězdu Paula Dybalu, který má karetní trest. O to hůř se mu bude tříbrankové manko smazávat.

"Všichni už nás vidí v semifinále, ale tomu nesmíme podlehnout. Hrajeme o to, abychom zachránili sezonu, proto musíme do utkání nastoupit s maximální koncentrací a nic nepodcenit," řekl kouč Realu Zinédine Zidane. "Ve fotbale nikdy nevíte, co se stane. Nesmíme se vzdávat a pokusíme se vrátit do boje," reagoval trenér Juventusu Massimiliano Allegri.

Zatímco pro Real je Liga mistrů šancí zachránit sezonu, Bayern naopak sní o zisku triplu. Německý titul už má od soboty v kapse, nyní by rád vyhrál domácí pohár a po pěti letech i Ligu mistrů. Ve středu proto potřebuje bavorský gigant dotáhnout k postupu dobře rozehranou partii se Sevillou.

Bayernu stačí jakákoli remíza či prohra 0:1, přičemž doma prohrál naposledy loni v dubnu a posledních 421 minut dokonce ani neinkasoval, přestože mu pro zranění chybí brankářská jednička Manuel Neuer. To Sevilla se spíše trápí a z posledních šesti soutěžních utkání vyhrála jediné. V Lize mistrů vyhrála jen tři z posledních 15 venkovních utkání a žádné výsledkem, který by jí přinesl postup.

"Ale v osmifinále se nám povedlo vyhrát na hřišti Manchesteru United, tak proč by se nám to nemohlo povést i v Mnichově. Ve fotbale to možné je," věří záložník Sevilly Steven N'Zonzi. "První zápas jsme zvládli, ale všichni víme, že pokud chceme postoupit a celou soutěž vyhrát, tak se potřebujeme zlepšit," míní kouč Bayernu Jupp Heynckes.

Obě utkání začínají ve středu ve 20:45, přímý přenos vysílá O2TV Sport.

Zajímavosti před středečními odvetami čtvrtfinále fotbalové LM

Bayern Mnichov - Sevilla

Výkop: středa 11. dubna, 20:45.

Rozhodčí: Collum - McGeachie, Connor (všichni Skot.).

První zápas: 2:1.

Bilance: 1 1-0-0 2:1.

Zajímavosti:

- Bayernu stačí k postupu i remíza nebo prohra 0:1

- Sevilla musí k postupu vyhrát o 2 góly a nebo o gól s minimálně třemi vstřelenými góly

- Sevilla postoupila do čtvrtfinále LM podruhé a poprvé od sezony 1957/58, kdy celkovým skóre 2:10 vypadla s Realem

- Bayern je ve čtvrtfinále posedmé za sebou; vloni vypadl s Realem, ale předtím ze čtvrtfinále 6x po sobě postoupil

- Sevilla vyhrála jediný z posledních 6 zápasů

- Bayern v posledních 4 sezonách LM pokaždé vypadl se španělským soupeřem

- Bayern prohrál jediné z posledních 22 utkání

- Bayern o víkendu získal německý titul

- Bayern v LM vyhrál 7x za sebou

- Bayern doma neinkasoval 421 minut

- Bayern doma prohrál naposledy loni v dubnu před 21 zápasy

- Bayern utrpěl všechny 4 porážky v této sezoně venku

- Sevilla venku v LM vyhrála jen 3 z posledních 15 utkání, žádné výsledkem, který by jí přinesl postup

- Lewandowski vstřelil ve 14 letošních zápasech za Bayern 14 gólů

- Bayernu chybí Neuer a Coman, Seville Kjaer a Correa

- v karetním ohrožení jsou Boateng, Kimmich, Lewandowski, Ribéry, Rudy, Tolisso (všichni Bayern) a Ben Yedder, Correa, Escudero, Mercado a Pizarro (všichni Sevilla)

Real Madrid - Juventus

Výkop: středa 11. dubna, 20:45.

Rozhodčí: Oliver - Burt, Bennett (všichni Angl.).

První zápas: 3:0.

Bilance: 20 10-2-8 25:22.

Zajímavosti:

- Realu stačí k postupu i prohra o dva góly

- Juventus musí vyhrát o tři góly

- Real je blízko osmému postupu do semifinále v řadě, čímž by překonal svůj rekord

- Real vloni ve finále LM porazil Juventus 4:1

- Juventus vyhrál od sezony 1986/87 poslední 4 dvojzápasy s Realem, naposledy v semifinále před 3 lety

- Ronaldo skóroval v každém z 6 utkání za Real proti Juventusu (celkově 9 gólů)

- Juventus postoupil ve 12 ze 17 čtvrtfinále LM, Real uspěl ve 28 z rekordních 34 čtvrtfinále

- Real prohrál jediné z posledních 15 soutěžních utkání

- Real prohrál jen 2 z posledních 28 zápasů v evropských pohárech

- Real vyhrál posledních 6 zápasů s italskými soupeři

- Ronaldo jako první v historii dal gól ve všech dosavadních 9 zápasech této sezony LM a vede tabulku střelců s 14 brankami

- trenér Realu Zidane hrával za Juventus, Higuaín a Khedira zase působili v Realu

- Juventus vede italskou ligu, Real je ve španělské čtvrtý se ztrátou 15 bodů na první Barcelonu

- Realu chybí potrestaný kapitán Ramos a zraněný obránce Nacho

- Juventus nemůže kvůli kartám nasadit Betancura a svou hvězdu Dybalu

- v karetním ohrožení jsou Kovačič (Real Madrid) a Chiellini a Alex Sandro (oba Juventus)