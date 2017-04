Mnichov/Madrid - Fotbalisty Realu Madrid čeká těžká překážka v cestě za obhajobou trofeje pro vítěze Ligy mistrů. V úvodním čtvrtfinále se představí na hřišti Bayernu Mnichov, který vede bývalý trenér "Bílého baletu" Carlo Ancelotti. Ve druhém středečním utkání hostí další madridský tým Atlético nováčka soutěže Leicester.

Ital Ancelotti trénoval Real v letech 2013 až 2015 a před třemi roky ho dovedl k jubilejnímu desátému triumfu v Lize mistrů. Tehdy v semifinále vyřadil právě Bayern po výhrách 1:0 doma a 4:0 v Mnichově.

"Jsme na Real připraveni a těšíme se na velký zápas," řekl Ancelotti. Na lavičce hostů bude jeho bývalý asistent a učeň z Madridu Zinédine Zidane. "Vždycky jsem říkal, že má všechno pro to, aby byl dobrým trenérem, ale začal od píky. Má charisma a hráči ho opravdu respektují, což je důležité," ocenil Ancelotti slavného Francouze.

Obě mužstva si v osmifinále počínala suverénně. Bayern zostudil Arsenal dvěma výprasky 5:1, Real dvakrát porazil Neapol 3:1. Německý šampion bude spoléhat na domácí prostředí, kde vyhrál rekordních 16 zápasů Ligy mistrů za sebou. Hosté zase dokázali skórovat v posledních 52 soutěžních duelech.

"Na Bayern rád vzpomínám, dal mi v kariéře hodně. Očekávám dva fantastické zápasy. Snadno by to mohlo být finále," konstatoval německý záložník Realu Toni Kroos, který hrával za bavorské mužstvo.

Bayern nastoupí téměř v plné síle. O šlágr přijde jen zraněný stoper Mats Hummels, naopak útočníci Robert Lewandowski a Thomas Müller i brankář Manuel Neuer by už měli být připraveni. Realu budou kvůli zdravotním problémům chybět obránci Pepe a Raphaël Varane.

Leicester to bude mít ve středu hodně těžké, protože Atlético před svým publikem vyhrálo 28 z posledních 34 pohárových zápasů. "Lišky" se s loňským finalistou Ligy mistrů střetly v pohárech už čtyřikrát a ani jednou nezvítězily.

"Leicester hraje podobně jako my. Dobře brání a spoléhají hodně na protiútoky. Víme, že to bude hodně složité. Také hrajeme lépe proti soupeřům, kteří drží míč a snaží se mít hru pod kontrolou. Bude to vyrovnaný souboj," uvedl obránce Atlética Filipe Luís.

Anglický šampion, jenž v osmifinále vyřadil jiného španělského soupeře Sevillu, v sobotu podlehl v lize Evertonu 2:4 a přišel o sérii šesti vítězství pod novým trenérem Craigem Shakespearem.

"Na středeční večer se všichni těšíme, bude to obrovská událost. Ale musíme se zlepšit, protože proti Evertonu jsme nehráli ideálně," uvedl záložník Leicesteru Marc Albrighton.

Zajímavosti před středečními úvodními zápasy čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů:

Atlético Madrid - Leicester City

Výkop: středa 12. dubna, 20:45.

Rozhodčí: Eriksson - Klasenius, Wärnmark (všichni Švéd.).

Bilance: 4 3-1-0 7:2.

Zajímavosti:

- nováček LM Leicester se už v pohárech utkal s Atléticem 4x a ani jednou nevyhrál (v Madridu prohrál oba zápasy)

- Atlético v osmifinále po výhře 4:2 v Leverkusenu uhrálo v Madridu remízu 0:0, Leicester prohru 1:2 v Seville odčinil domácím triumfem 2:0

- Leicester po odvolání trenéra Claudia Ranieriho vyhrál pod Craigem Shakespearem 6 ze 7 soutěžních zápasů, vítěznou sérii "Liškám" utnul v neděli Everton (4:2)

- Atlético drží sérii 8 soutěžních utkání bez porážky

- Atlético v LM vyhrálo 6 z 8 zápasů, žádný jiný tým v této sezoně nenasbíral víc vítězství

- Atlético doma vyhrálo 28 z posledních 34 pohárových zápasů

- Atlético doma udrželo čisté konto v 15 z posledních 17 zápasů LM

- Atlético doma ještě s anglickým soupeřem neprohrálo (5 výher a 5 remíz)

- Leicester je nejméně produktivním čtvrtfinalistou této sezony (10 gólů v 8 zápasech)

- Leicester v tomto ročníku ze 4 venkovních zápasů vyhrál pouze v Bruggách v úvodním zápase skupiny

- v karetním ohrožení je domácí José María Giménez a Robert Huth, Wilfred Ndidi, Islám Slimaní a Jamie Vardy z Leicesteru

Bayern Mnichov - Real Madrid

Výkop: středa 12. dubna, 20:45.

Rozhodčí: Rizzoli - Di Fiore, Meli (všichni It.).

Bilance: 22 11-2-9 33:31.

Zajímavosti:

- Real se naposledy utkal s Bayernem v semifinále LM v roce 2014, kdy doma zvítězil 1:0 a v Mnichově 4:0

- jde o souboj lídrů německé a španělské ligy

- Bayern v osmifinále vyřadil Arsenal po dvou drtivých výhrách 5:1, Real porazil Neapol dvakrát 3:1

- Bayern doma v LM vyhrál rekordních 16 zápasů za sebou (při skóre 58:9)

- Bayern prohrál jediné z posledních 22 soutěžních zápasů (0:1 na půdě Hoffenheimu)

- Real společně s Juventusem ještě v této sezoně LM neprohrál

- Real drží sérii 9 soutěžních zápasů bez porážky (z toho 7 výher)

- hráči Realu vstřelili gól v posledních 52 soutěžních utkáních

- trenér Bayernu Carlo Ancelotti v letech 2013-15 vedl Real a v roce 2014 s ním vyhrál LM, současný kouč "Bílého baletu" Zinédine Zidane Ancelottimu dělal asistenta

- domácí Xabi Alonso s Arjenem Robbenem hrávali za Real, jeho záložník Toni Kroos zase oblékal dres Bayernu

- v disciplinárním ohrožení jsou domácí Jérome Boateng a hostující Sergio Ramos s Lukou Modričem

- Lewandowski (Bayern) dal 46 gólů za posledních 45 zápasů za klub a reprezentaci

- historicky nejlepší střelec LM Cristiano Ronaldo (Real) čeká na gól v soutěži už 613 minut