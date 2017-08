Madrid - Fotbalisté Realu Madrid získali jubilejní desátý španělský Superpohár. Na úvodní výhru 3:1 v Barceloně navázali v domácí odvetě výhrou 2:0 a s přehledem přehráli svého katalánského rivala. Slaví tak v úvodu sezony už druhou trofej po triumfu v Superpoháru UEFA nad Manchesterem United.

Real si v odvetě poradil i bez své hvězdy Cristiana Ronalda, který dostal po vyloučení v prvním utkání za strčení do rozhodčího pětizápasový trest. Místo něj se v základní sestavě objevil Marco Asensio. A právě on už ve čtvrté minutě napřáhl z velké dálky a krásnou střelou do šibenice poslal Real do vedení.

Asensio navázal na svou trefu z prvního duelu a stal se prvním Španělem za posledních 20 let, který se v dresu Realu trefil ve dvou zápasech s Barcelonou po sobě. Předtím se to naposledy povedlo v roce 1997 legendárnímu Raúlovi.

Barcelona v tu chvíli potřebovala vstřelit tři góly, aby vybojovala alespoň prodloužení, ale Real hrál s velkým přehledem a nepouštěl ji do tlaku. Naopak před poločasem se ve vápně prosadil Karim Benzema a z otočky zařídil další branku Realu.

Hosté začali tlačit až po změně stran, ale Lionel Messi trefil jen břevno. V další šanci pak Messiho vychytal brankář Keylor Navas a Luis Suárez z dorážky v pádu hlavou poslal míč jen do tyče. Barcelona tak v duelu s Realem neskórovala poprvé po 24 duelech od finále Španělského poháru v roce 2011.

Pro trenéra Realu Zinedina Zidana jde už o sedmou trofej za rok a půl na lavičce Bílého baletu. Už nyní je tak třetím nejúspěšnějším koučem v historii klubu, když se dotáhl na Vicente del Bosqueho, který na sedm trofejí potřeboval čtyři roky. Druhý je s osmi trofejemi Luis Molowny a rekordmanem je se 14 trofejemi Miguel Muňoz.

Španělský fotbalový Superpohár - odveta:

Real Madrid - Barcelona 2:0 (2:0)

Branky: 4. Asensio, 39. Benzema. První zápas: 3:1, Superpohár získal Real.