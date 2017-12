Abú Zabí - Fotbalisté Realu Madrid jako první tým v historii obhájili vítězství na mistrovství světa klubů. "Bílý balet" ve finále 14. ročníku turnaje kontinentálních šampionů ve Spojených arabských emirátech porazil brazilské Grémio 1:0.

Španělský favorit měl v Abú Zabí drtivou převahu, ale proměnil jedinou z mnoha šancí. V 53. minutě rozhodl hvězdný Portugalec Cristiano Ronaldo z přímého kopu.

Real poprvé v klubové historii získal během kalendářního roku pět trofejí. Trenér Zinédine Zidane se svými svěřenci navázal na letošní triumfy ve španělské nejvyšší soutěži, Lize mistrů, domácím Superpoháru a evropském Superpoháru UEFA.

"Je to impozantní. Věděli jsme, že Grémio je dobré, ale Real nikdy nevyhrál během roku pět trofejí, takže jsme chtěli uspět. Zidane nám řekl, že do toho musíme dát všechno. Zvítězili jsme zaslouženě," řekl Ronaldo. "Jsme šťastní. Nebylo to snadné, ale tvrdě jsme pracovali a výsledkem je fantastický rok 2017," doplnil obránce Raphaël Varane.

Ronaldo otevřel skóre finále až v úvodu druhého poločasu, když propálil zeď Grémia a zamířil přesně k tyči. Pro dvaatřicetiletého útočníka to byl 34. proměněný přímý kop v madridském dresu. Pětinásobný držitel Zlatého míče se o chvíli později radoval podruhé, ale gól tentokrát neplatil kvůli ofsajdu Karima Benzemy.

Real dominoval a mohl zvýšit, úřadujícího vítěze Poháru osvoboditelů však několikrát podržel Marcelo Grohe. Brankář Grémia vytáhl střelu Luky Modriče na tyč a zastavil další pokusy Ronalda a střídajícího Garetha Balea.

Madridský celek ovládl MS klubů celkově potřetí, čímž vyrovnal dosavadní rekord Barcelony. S úhlavním rivalem se Real utká příští týden v rámci španělské ligy.

V souboji o třetí místo na turnaji mexická Pachuca porazila domácího zástupce Al Džazíru jasně 4:1.

Fotbalové mistrovství světa klubů v Abú Zabí:

Finále:

Real Madrid - Grémio 1:0 (0:0)

Branka: 53. Ronaldo.

O 3. místo:

Al Džazíra - Pachuca 1:4 (0:1)

Branky: 57. Mubarak - 37. Urretaviscaya, 60. Jara, 79. De la Rosa, 84. Sagal z pen.