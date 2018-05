Madrid - Podle trenéra Zinédina Zidana pomohla fotbalistům Realu Madrid k postupu přes Bayern Mnichov v semifinále Ligy mistrů vítězná DNA. Přestože "bílý balet" byl v obou zápasech opticky horším týmem, po výhře 2:1 v Německu a úterní remíze 2:2 v domácí odvetě ho čeká třetí finále po sobě. O rekordní hattrick a celkově už třináctý triumf v prestižní soutěži si zahraje s vítězem druhého semifinále mezi Liverpoolem a AS Řím.

"Musím říct, že Bayern byl fantastickým soupeřem. Pokud chcete do finále Ligy mistrů, nejde to bez toho, aniž byste trpěli. My jsme tentokrát trpěli až moc. O to sladší je pak vítězství, i když to není dobré pro srdce. V DNA tohoto klubu je vepsané vítězit a přes všechny těžkosti se nikdy nevzdat, jako jsme to dnes předvedli s Bayernem," řekl po zápase Zidane.

Pětačtyřicetiletý francouzský kouč neprohrál s Realem od roku 2016, kdy první tým převzal, ani sedmnáctý souboj ve vyřazovací fázi Ligy mistrů. "Bílý balet" si zahraje třetí finále po sobě jako první tým od Juventusu Turín v letech 1996 až 1998.

"Je to neobvyklé třikrát za sebou postoupit do finále. To není normální. Píšeme historii tohohle klubu, jako to psali všichni ostatní před námi. Ještě jsme nic nevyhráli, čeká nás finále, ale je to příjemný pocit projít potřetí až do finále," uvedl Zidane.

Hrdinou semifinále tentokrát nebyl nejlepší střelec soutěže a držitel Zlatého míče Cristiano Ronaldo, ale jeho útočný kolega Karim Benzema. Francouzský kanonýr otočil na stadionu Santiaga Bernabeua skóre a dva góly v jednom utkání dal v Lize mistrů po čtyřech letech. Na kontě má v prestižní soutěži 55 branek a už jen jedna trefa mu chybí k dotažení Ruuda van Nistelrooije na čtvrtém místě historických tabulek.

"Bránil jsem Karima, když byl kritizovaný. Stejně jako loni v semifinále ukázal, jak skvělým hráčem je. Zajistil nám postup a všichni mu to strašně přejeme. Nikdy se nevzdává a ty góly si zasloužil. Z mého pohledu se ale nic nezměnilo, protože on hraje pořád stejně pracovitě," uvedl Zidane. "Musím vyzdvihnout také brankáře Navase. Předvedl spoustu zákroků a také to bylo klíčové," dodal Zidane.