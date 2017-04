Madrid - Fotbalisté Realu Madrid otočili zápas španělské ligy na hřišti Sportingu Gijón a zvítězili 3:2. Rozhodl o tom v poslední minutě Isco, který si v utkání připsal hned dvě branky. "Bílý balet" vede tabulku nadále o tři body před Barcelonou, jež zvítězila stejným poměrem nad San Sebastianem. Real má navíc zápas k dobru. Atlético Madrid porazilo poslední Osasunu jasně 3:0 a i po 32. kole zůstane na třetím místě tabulky před Sevillou.

Trenér Realu Zinedine Zidane dal po náročném čtvrtfinále Ligy mistrů na hřišti Bayernu Mnichov volno mnoha hvězdám v čele s Cristianem Ronaldem. A favorit měl s osmnáctým Gijónem od začátku problémy.

Ve 14. minutě otevřel skóre po Vesgově povedené přihrávce Čop, na což zareagoval během tří minut Isco. Krátce po změně stran vrátil domácím vedení Vesga, na druhé straně rovněž hlavou vyrovnal v 59. minutě Morata.

Real pak soupeře zatlačil a výsledkem byl rozhodující gól, který dal přízemní střelou zpoza vápna k tyči Isco. Jeho tým bodoval v devátém zápase po sobě. Gijón potřetí v řadě prohrál a na nesestupové pozice ztrácí pět bodů.

První poločas na stadionu Camp Nou nabídl divákům střeleckou podívanou. V 17. minutě po Suárezově přihrávce otevřel skóre přízemní střelou Messi a o dvacet minut později argentinský kanonýr z dorážky navýšil náskok Barcelony.

Závěr poločasu byl ale hektický. Na 2:1 snížil San Sebastian se štěstím poté, co Martínez nastřelil míč do barcelonského stopera Umtitiho a od něj se míč odrazil do branky. Vzápětí vrátil domácím dvoubrankový náskok Alcácer, avšak na 3:2 ihned snížil po zaváhání obrany katalánského klubu Prieto.

Atlético od začátku duelu s Osasunou plnilo roli favorita. Po půlhodině hry otevřel skóre Ferreira Carrasco a tentýž hráč krátce po změně stran zvýšil. V 61. minutě definitivně rozhodl obránce Luis, který všechny tři góly v této sezoně vstřelil v dubnu.

Ferreira Carrasco měl v závěru možnost zkompletovat hattrick, neproměnil však penaltu, stejně jako o minutu později spoluhráč Partey. Atlético poosmé za sebou bodovalo, Osasuna naopak nenavázala na předchozí dvě výhry a na sedmnáctý Leganés ztrácí deset bodů.

Španělská fotbalová liga - 32. kolo:

La Coruňa - Málaga 2:0 (47. Joselu, 67. Mosquera), Gijón - Real Madrid 2:3 (14. Čop, 50. Vesga - 17. a 90. Isco, 59. Morata), Atlético Madrid - Pamplona 3:0 (30. a 47. Ferreira Carrasco, 61. Luis), FC Barcelona - San Sebastian 3:2 (17. a 37. Messi, 44. Alcácer - 42. vlastní Umtiti, 45.+1 Prieto).

Tabulka:

1. Real Madrid 31 23 6 2 82:33 75 2. FC Barcelona 32 22 6 4 91:30 72 3. Atlético Madrid 32 19 8 5 59:24 65 4. FC Sevilla 31 18 7 6 56:39 61 5. Villarreal 31 15 9 7 45:24 54 6. Bilbao 32 16 5 11 45:37 53 7. San Sebastian 32 16 4 12 48:45 52 8. Eibar 31 14 8 9 52:42 50 9. Espaňol Barcelona 31 12 10 9 43:42 46 10. Vigo 30 12 5 13 45:51 41 11. Alavés 31 10 10 11 29:38 40 12. Valencie 31 11 6 14 47:54 39 13. Las Palmas 32 10 8 14 51:57 38 14. Málaga 32 8 9 15 36:49 33 15. La Coruňa 32 7 10 15 35:50 31 16. Betis Sevilla 31 8 7 16 33:51 31 17. Leganés 31 6 9 16 26:48 27 18. Gijón 32 5 7 20 34:64 22 19. Granada 31 4 8 19 27:65 20 20. Pamplona 32 3 8 21 32:73 17