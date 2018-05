Bělehrad - Basketbalistům Fenerbahce Istanbul s českým pivotem Janem Veselým těsně unikla obhajoba titulu v Evropské lize, když ve finále závěrečného turnaje v Bělehradu podlehli Realu Madrid 80:85. Španělský gigant tak získal jubilejní desátý titul a potvrdil roli nejúspěšnějšího celku v historii soutěže.

Veselý mu v tom nezabránil svými třemi body a pěti doskoky. Nezavršil tak titulem jinak životní sezonu, ve které byl hlavním tahounem Fenerbahce, jeho nejlepším střelcem a také členem ideální sestavy celé Euroligy. V 27 letech má na kontě vedle loňského titulu také dvě stříbra a dvě čtvrtá místa. Je tak jasně nejúspěšnějším Čechem v soutěži, kterou vedle něj vyhráli už jen Jiří Zídek v roce 1999 a Luboš Bartoň v roce 2010.

"Není lehké se dostat do finále, takže i druhé místo úspěch je, ale mrzí to o to víc, když jsme byli titulu tak blízko," řekl Veselý ČTK. "Já navíc ve finále vyhořel, takže asi tak," připustil sebekriticky.

Nejužitečnějším hráčem Final Four byl zvolen Luka Dončič z Realu, který v sobotu převzal cenu i pro nejlepšího hráče celé sezony.

Real v základní části skončil až pátý, ale i proto, že se potýkal se zraněními. V play off se mu vrátily všechny opory včetně nejužitečnějšího hráče minulé sezony Sergia Llulla a na Final Four potvrdil potenciál kádru hned s osmi hráči se zkušenostmi z NBA.

Veselý vstoupil do utkání dvěma rychlými fauly a trenér ho tak už po 100 vteřinách stáhl. "Některé situace od rozhodčích byly zajímavé. Vyhodilo mě to z rytmu. Snažil jsem se do toho vrátit, ale to se úplně nepovedlo. V druhém poločase jsem minul asi tři lehké střely zpod koše, to se mi moc nestává. Prostě jsem vyhořel," neskrýval Veselý zklamání z vlastního výkonu.

Real hrál přesněji a ve druhé části si vypracoval vedení o osm bodů. Pak ale turecký celek udržel ve hře Nicolló Melli, který dal ve druhé části prvních 11 ze svých 28 bodů a především jeho zásluhou šlo Fenerbahce do poločasu s těsným náskokem.

Přispěl k tomu i Veselý, který se po návratu na hřiště prezentoval velmi dobrou obranou a několikrát ubránil i Dončiče. Hvězdného Slovince ale měl na starosti zejména Nikola Kalinič, který odváděl dobrou práci a udržel ho na 15 bodech.

Dončiče ale dokázali zastoupit další hráči, zejména autor 17 bodů Fabian Causeur, zatímco Melli byl na druhé straně v zakončení dost osamocený. Real tak na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny opět utekl a tentokrát už nedovolil Fenerbahce zápas zvrátit.

"V koncovce jsme ještě věřili ve zvrat, ale ta koncovka nebyl problém. Ten byl během celého zápasu. Nicolló Melli to musel hrát sám a nikdo se k němu nepřidal. Chtěl jsem se k němu přidat já, ale bohužel se mi to nepovedlo," dodal Veselý.

V madridském dresu se z titulu radoval i bývalý hráč českého mistra Nymburku Chasson Randle, který však do Final Four v nabitém kádru nezasáhl.

Bronz získal Žalgiris Kaunas, který v boji poražených semifinalistů překvapivě zdolal vítěze základní části CSKA Moskva 79:77, přestože v poslední čtvrtině málem promarnil náskok 21 bodů.

Finále:

Real Madrid - Fenerbahce Istanbul 85:80 (21:17, 38:40, 63:55)

Nejvíce bodů: Causeur 17, Dončič 15, Thompkins 10, Carroll 9 - Melli 28, Wanamaker 14, Duverioglu 8, ...Veselý 3.

O 3. místo:

Žalgiris Kaunas - CSKA Moskva 79:77 (22:19, 41:35, 69:48)

Nejvíce bodů: Jankunas a Mičič po 15, Ulanovas 14, Kavaliauskas a Pangos po 9 - Hunter a Kulagin po 14, Higgins 12, Rodríguez 9.

Nejužitečnější hráč Final Four: Luka Dončič (Real Madrid).