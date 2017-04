Praha - Jednobrankové náskoky budou v úterních odvetách čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů hájit finalisté minulého ročníku. Obhájce trofeje Real Madrid po úvodní výhře 2:1 přivítá ve španělské metropoli Bayern Mnichov, zatímco Atlético Madrid se představí na hřišti Leicesteru, který první zápas prohrál 0:1.

Dobrou zprávou pro Bayern, který ve čtyřech posledních pohárových zápasech ve Španělsku nevyhrál, by mohl být návrat kanonýra Roberta Lewandowského. Polský útočník kvůli zranění vynechal dva poslední zápasy bavorského celku, ale v neděli už začal trénovat s týmem.

Lewandowski dal v posledních 45 zápasech za klub a reprezentaci 46 branek a pokud by nastoupil, šlo by vzhledem k očekávaným absencím stoperské dvojice Mats Hummels, Jérome Boateng o znatelnou vzpruhu. "Jsem v pohodě a jsem moc rád, že jsem se konečně zapojil do tréninku," citoval klubový web polského střelce.

Problémy má i Real, který v tomto ročníku Ligy mistrů ještě neprohrál a celkem se jeho série bez porážky táhne už jedenáct zápasů. "Bílý balet" se nejspíš bude muset obejít bez Garetha Balea, jenž kvůli zranění lýtka vynechal sobotní ligový zápas s Gijónem.

Velkou šanci na prodloužení senzačního tažení má i nováček Leicester. Anglický celek sice prohrál první zápas s Atléticem 0:1, ale doma v Lize mistrů vyhrál všechny čtyři dosavadní zápasy se skóre 6:1. V podobné situaci byl i v osmifinále se Sevillou, kdy na úvod podlehl 1:2, ale po vítězství 2:0 šel dál.

"Leicester vsadil všechno na odvetu," řekl trenér Atlética Diego Simeone. "V prvním zápase jsme výhru těžce vybojovali, takže si nikdo nemyslí, že bychom už byli v semifinále. Pořád je o co hrát a pořád je to padesát na padesát," dodal argentinský kouč.

"Víme, že doma musíme víc útočit, protože potřebujeme dát gól. Na druhou stranu jednou ze silných stránek Atlética je hra brejky," uvedl trenér Leicesteru Craig Shakespeare. "Ale pořád žijeme a chceme postoupit. Víme, že doma jsme silní a víme, co musíme udělat," prohlásil.

Zajímavosti před úterními odvetnými zápasy čtvrtfinále fotbalové Ligy mistrů:

Leicester City - Altético Madrid

Výkop: úterý 18. dubna 20:45 (O2 TV)

Rozhodčí: Rocchi - Di Liberatore, Tonolini (všichni It.)

Bilance: 5 0-1-4 (2:8)

První zápas: 0:1

Zajímavosti:

- Leicester v pohárech ještě nikdy Atlético neporazil

- Leicester dokázal otočit osmifinále se Sevillou, když po úvodní prohře 1:2 vyhrál 2:0

- Leicester vyhrál všechny dosavadní 4 domácí zápasy v LM se skóre 6:1

- Leicester už 3 zápasy nevyhrál (1 remíza, 2 prohry)

- Leicester startuje v pohárech počtvrté a dvakrát vypadl právě s Atléticem

- Atlético je ve čtvrtfinále LM počtvrté za sebou, loni došlo až do finále

- Atlético už 5 zápasů s anglickými soupeři neprohrálo (4 výhry, 1 remíza)

- v Anglii však Atlético vyhrálo jen 2 z 10 zápasů (4 remízy, 4 prohry)

- trenér Simeone (Atlético) jako kouč s anglickým soupeřem nikdy neprohrál

- Atlético v sobotním ligovém duelu s Pamplonou (3:0) nedalo dvě penalty

- Atlético už 12 zápasů venku neprohrálo (6 výher, 6 remíz)

- v disciplinárním ohrožení jsou Ndidi, Slimaní, Vardy (všichni Leicester) a Giménez (Atlético)

- kvůli trestu za karty nenastoupí Huth (Leicester)

- bilance Atlética v penaltových rozstřelech: 2 výhry, 4 prohry

- Leicester se ještě penaltového rozstřelu v pohárech nezúčastnil

Real Madrid - Bayern Mnichov

Výkop: úterý 18. dubna 20:45 (ČT Sport)

Rozhodčí: Kassai - Ring, Tóth (všichni Maď.)

Bilance: 23 10-2-11 (33:34)

První zápas: 2:1

Zajímavosti:

- Real s Bayernem čeká v pohárech už 24. vzájemný zápas, což je rekord soutěží UEFA

- Real je ve čtvrtfinále posedmé za sebou, Bayern pošesté

- Real usiluje o to být prvním týmem v historii LM, který obhájí triumf

- Real v pohárech doma s Bayernem prohrál jen 2 zápasy (8 výher, 1 remíza)

- Real doma v LM už 12 zápasů neprohrál (10 výher, 2 remízy)

- Ronalda (Real) dělí 3 góly od 100 branek v LM

- Real už 11 zápasů neprohrál (9 výher, 2 remízy)

- Real v tomto ročníku LM ještě neprohrál (6 výher, 3 remízy)

- Bayern v základní skupině prohrál v Madridu s Atléticem 0:1

- Bayern prohrál poslední 4 pohárové zápasy ve Španělsku

- Bayern vyhrál jediný z posledních 4 zápasů (1 remíza, 2 prohry)

- bilance Realu v penaltových rozstřelech: 2 výhry, 2 prohry

- bilance Bayernu v penaltových rozstřelech: 5 výher, 1 prohra

- trenér Ancelotti (Bayern) v letech 2013-15 vedl Real a v roce 2014 s ním vyhrál LM, současný kouč Realu Zidane mu dělal asistenta

- Xabi Alonso s Arjenem Robbenem hrávali za Real, záložník Toni Kroos zase oblékal dres Bayernu

- Lewandowski (Bayern) dal v posledních 45 zápasech za klub a reprezentaci 46 branek, kvůli zranění vynechal dva poslední zápasy

- v disciplinárním ohrožení jsou Modrič, Kroos a Ramos (všichni Real) a Vidal s Boatengem (oba Bayern)

- kvůli kartám nenastoupí Martínez (Bayern)