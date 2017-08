Skopje - Fotbalisté Realu Madrid budou v úterý ve Skopje obhajovat triumf v Superpoháru UEFA proti Manchesteru United. Souboj úřadujících vítězů Ligy mistrů a Evropské ligy bude pikantní pro trenéra "Rudých ďáblů" Josého Mourinha, který španělský tým v minulosti vedl.

Real se v evropském Superpoháru představí už pošesté. Loni po prodloužení zdolal 3:2 FC Sevillu, předtím ještě uspěl v letech 2014 a 2002. United z předchozích tří účastí zvítězili jen v roce 1991.

Soupeři se už utkali na konci června během amerického turné. Zápas v californské Santa Claře skončil 1:1 a United pak ovládli penaltový rozstřel. Manchesteru se příprava povedla, ze sedmi duelů pětkrát vyhrál a prohrál jen s Barcelonou.

Naopak Real ze čtyř utkání v USA ani jednou nezvítězil v normální hrací době. "Nemůžeme být spokojeni. Když nevyhrajete ani jeden ze čtyř zápasů, něco je špatně. Věřím, že budeme na Superpohár připraveni, ale musíme se zlepšit," uvedl kouč Zinédine Zidane.

Superpohár je jednou z mála významných trofejí, která Mourinhovi chybí ve sbírce. Portugalský kouč se o ni pokoušel zatím jednou, ale před čtyřmi lety v Praze jeho Chelsea prohrála po penaltách s Bayernem Mnichov.

"Nikdy jsem nehrál o Superpohár na lavičce vítěze Ligy mistrů, ale Evropské ligy. Stejné to bude i letos a doufám, že tentokrát to zvládneme," konstatoval Mourinho.

Madridskému celku se postaví v prvním soutěžním zápasu od svého odchodu v roce 2013. "Nedívám se na Real Madrid jako na svého bývalého zaměstnavatele, ale jako na velkoklub a evropského šampiona, což je pro nás obrovská motivace," prohlásil Mourinho.

V kádru úřadujícího vítěze LM je i hvězdný útočník Cristiano Ronaldo, který však měl kvůli účasti na Poháru FIFA s Portugalskem prodlouženou dovolenou a teprve nedávno se zapojil do tréninku. Manchesterské mužstvo bude kvůli disciplinárnímu trestu z minulé sezony postrádat obránce Erica Baillyho a Phila Jonese.

United byli na přestupovém trhu poměrně aktivní a na Old Trafford dosud přišli belgický útočník Romelu Lukaku z Evertonu, srbský záložník Nemanja Matič z Chelsea a švédský obránce Victor Lindelöf z Benfiky Lisabon.

Real posílili jen bek Theo Hernández z konkurenčního Atlética a středopolař Dani Ceballos z Betisu Sevilla. Naopak útočník Álvaro Morata přestoupil do Chelsea, kolumbijský záložník James Rodríguez odešel hostovat do Bayernu Mnichov a portugalský stoper Pepe zamířil do Besiktase Istanbul.

Úterní utkání má výkop ve 20:45, hlavním rozhodčím bude Ital Gianluca Rocchi. Přímý přenos nabídne ČT 2.

Statistické údaje před utkáním o fotbalový Superpohár UEFA: -------- Real Madrid - Manchester United: Výkop: úterý 8. srpna, 20:45 (Skopje, ČT 2). Rozhodčí: Gianluca Rocchi - Elenito Di Liberatore, Mauro Tonolini (všichni It.). Bilance v evropských pohárech: 10 4-4-2 20:16. Předpokládané sestavy: Real: Navas - Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo - Modrič, Casemiro, Kroos, Isco - Benzema, Ronaldo. United: De Gea - Valencia, Smalling, Blind, Darmian - Herrera, Matič - Mchitarjan, Pogba, Rashford - Lukaku. Absence: nikdo - Bailly, Jones (oba disciplinární trest), Rojo, Young, Shaw (všichni zranění). Zajímavosti: - soupeři se střetli na konci června během přípravného turné v USA, po výsledku 1:1 United vyhráli na penalty - pro oba celky jde o první soutěžní zápas sezony - Real se může stát prvním úspěšným obhájcem Superpoháru od počinu AC Milán, který trofej opakovaně získal v letech 1989 a 1990 - Real v Superpoháru startuje pošesté, vyhrál v letech 2002, 2014 a 2016 - United hrají Superpohár potřetí, uspěli jen v roce 1991 - Real prohrál jediné z posledních 18 utkání v evropských pohárech - United v pohárech neprohráli 11x za sebou - trenér United Mourinho v letech 2010-2013 vedl Real - Ronaldo (Real) v letech 2003-2009 hrával za United - v Manchesteru působí Španělé De Gea, Herrera a Mata, který je odchovancem Realu