Madrid/Porto - Fotbalisté Realu Madrid ve středečním úvodním osmifinále Ligy mistrů přivítají v souboji gigantů Paris St. Germain. Pro španělského obhájce trofeje je "milionářská" soutěž jedinou šancí, jak zachránit nepovedenou sezonu. Ve druhém zápase na svatého Valentýna Porto hostí Liverpool.

Real ve španělské lize ze čtvrtého místa ztrácí propastných 17 bodů na vedoucí Barcelonu a vypadl i z domácího poháru. Podle spekulací médií visí osud trenéra Zinédina Zidana právě na Lize mistrů, kterou dokázal vyhrát v posledních dvou letech.

"Ve středu nemusím nic dokazovat. Mohu se jen soustředit na těžký zápas. To je pro mě teď důležité, ne to, co o mně lidé říkají. Necítíme větší tlak než jindy," uvedl Francouz Zidane.

"Bílému baletu" zvedlo sebevědomí sobotní ligové vítězství 5:2 nad San Sebastianem, na kterém se podílel hattrickem Cristiano Ronaldo. "Dvojzápas s PSG může určit ráz celé sezony," prohlásil hvězdný portugalský kanonýr. "Čeká nás skvělý tým s výbornými hráči, ale my musíme ukázat, že jsme silní a máme hodně zkušeností," doplnil třiatřicetiletý Ronaldo.

Když se soupeři naposledy utkali ve skupině v roce 2015, diváci žádné gólové hody diváci neviděli. Real doma zvítězil 1:0 a duel ve francouzské metropoli skončil bez branek.

Pařížský tým s nejdražším hráčem světa Neymarem v podzimní fázi LM dominoval a nastřílel rekordních 25 branek. Lídr francouzské ligy si ale v sobotu z Toulouse odvezl jen hubené vítězství 1:0. "Ve středu to bude úplně jiný zápas. Myslím, že náš tým je dobře připravený, a na Real si věříme," podotkl trenér Unai Emery.

Varováním pro španělského kouče i jeho svěřence je loňské osmifinále s Barcelonou, v němž Pařížané senzačně ztratili náskok 4:0 z prvního zápasu a po venkovní prohře 1:6 vypadli.

"Jsme silnější než v minulé sezoně. Real je skvělý tým, a když zazní hymna Ligy mistrů, jeho hráči přepnou a jsou lepší než ve španělské lize," upozornil záložník PSG a bývalý hráč madridského mužstva Ángel Di María.

Porto touží na pátý pokus zvítězit nad Liverpoolem, s nímž v předchozích pohárových soubojích dvakrát prohrálo a dvakrát remizovalo. Portugalský celek v této ligové sezoně neprohrál a vede tabulku o dva body před Benficou Lisabon.

"Máme šanci postoupit, i když chápeme, že to budeme extrémně těžké. Liverpool je silný tým. Musíme soupeře dobře nastudovat a najít správnou cestu, jak k zápasu přistoupit. Dáme do toho všechno," uvedl kapitán Porta Héctor Herrera.

Liverpool během podzimní skupinové fáze nastřílel 23 gólů a byl druhým nejproduktivnějším týmem za PSG. Nyní budou "Reds" usilovat o první postup do čtvrtfinále od roku 2009.

Trenér Jürgen Klopp bude i v Portu spoléhat na elitní ofenzivní trio Roberto Firmino, Sadio Mané, Mohamed Salah. Především Egypťan Salah prožívá skvělé období, v posledních sedmi utkáních za Liverpool vstřelil osm gólů.

Zajímavosti před středečními úvodními zápasy osmifinále Ligy mistrů: Real Madrid - Paris St. Germain Výkop: středa 14. února, 20:45. Rozhodčí: Gianluca Rocchi - Elenito Di Liberatore, Mauro Tonolini (všichni It.). Bilance: 6 2-2-2 6:7. Zajímavosti: - týmy mají vyrovnanou bilanci, v posledních soutěžních vzájemných zápasech v roce 2015 v základní skupině Real doma vyhrál 1:0 a venku remizoval 0:0 - v rámci přípravy předloni v létě vyhrál PSG 3:1 - Real usiluje o osmý postup do čtvrtfinále po sobě - PSG si zahraje osmifinále pošesté za sebou a v prvních 4 případech postoupil - Real vyhrál 33 z posledních 39 domácích zápasů LM a prohrál jediný - Real prohrál jen 2 z posledních 25 zápasů na evropské scéně - Real v posledních 5 zápasech s francouzskými soupeři neinkasoval - Real vyhrál od posledního zápasu skupiny jen 4 z 8 zápasů ve španělské lize a na vedoucí Barcelonu ztrácí 17 bodů - Real jako první v novodobé historii LM dokázal obhájit triumf a nyní útočí na vítězný hattrick - Ronaldo (Real) jako první skóroval ve všech 6 zápasech skupiny - PSG vloni v osmifinále v posledním souboji se španělským soupeřem doma porazil Barcelonu 4:0, ale po venkovní prohře 1:6 vypadl - PSG v základní skupině nastřílel 25 branek, což je nový rekord - PSG vyhrál 7 z posledních 12 venkovních utkání LM - PSG od posledního zápasu ve skupině vyhrál 14 z 15 soutěžních utkání a jednou prohrál - Di María a Diarra (oba PSG) působili v Realu, první jmenovaný slaví v den utkání 30. narozeniny FC Porto - Liverpool FC Výkop: středa 14. února, 20:45. Rozhodčí: Daniele Orsato - Riccardo Di Fiore, Filippo Meli (všichni It.). Bilance: 4 0-2-2 2:7. Zajímavosti: - Liverpool ve 4 zápasech s Portem neprohrál, 2 vzájemné duely v Portugalsku skončily remízou - půjde o jeden ze dvou osmifinálových soubojů bývalých vítězů LM - Porto postoupilo z jediného z posledních 4 osmifinále - Liverpool je v osmifinále poprvé od sezony 2008/09 - Porto v posledním zápase s anglickým soupeřem porazilo předloni Leicester 5:0 - Porto vyhrálo jen 4 z posledních 10 domácích zápasů v pohárech - Porto prohrálo poslední 4 dvojzápasy s anglickými soupeři - Porto od 17. října prohrálo ze 24 soutěžních utkání jen v portugalském Ligovém poháru na penalty se Sportingem Lisabon - Porto prohrálo v této sezoně jediný domácí zápas (s Besiktasem Istanbul ve skupině) - Liverpool nevyhrál na portugalské půdě 7x za sebou - Liverpool v pohárové Evropě vyhrál jen 3 z posledních 16 venkovních utkání - Liverpool z posledních 5 zápasů vyhrál jen 2x - Salah dal v posledních 7 utkáních za Liverpool 8 gólů