New York - Zmocněnec OSN pro Sýrii Staffan de Mistura a ruský velvyslanec při OSN Vasilij Něbenzja dnes na mimořádném zasedání Rady bezpečnosti OSN vyzvali k co nejrychlejšímu a nezávislému vyšetření údajného chemického útoku v syrské Dúmě, při němž v sobotu zemřelo přes 60 lidí. Americká velvyslankyně při OSN Nikki Haleyová na zasedání Rady prohlásila, že USA odpoví na chemický útok v Sýrii bez ohledu na to, co udělá Rada bezpečnosti. Zástupce Ruska už předtím varoval, že případný americký útok v Sýrii by měl "vážné následky".

"Tento okamžik se do historie zapíše buď jako moment, kdy Rada bezpečnosti splní svou povinnost, nebo ukáže naprosté selhání při ochraně syrského lidu," uvedla Haleyová. Dodala, že ať Rada zareaguje jakkoli, USA budou konat.

Podle záchranářů ze syrské organizace Bílé přilby se město Dúmá, dosud poslední bašta povstalců ve východní Ghútě, stalo v sobotu terčem chemického útoku syrských vládních sil. Syrská vláda to ale popřela, stejně jako to odmítl její spojenec Rusko.

Ruský velvyslanec při OSN dnes na zasedání Rady bezpečnosti zopakoval vyjádření Moskvy, že ruští specialisté v Dúmě žádné stopy po použití chemických zbraní nenalezli. Vyzval vyšetřovatele z Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW), aby odjeli už v úterý za doprovodu ruských jednotek na místo údajného útoku.

Útok odsoudila řada zemí, některé z nich z něj obvinily syrský režim a Rusko. Americký prezident Donald Trump a francouzský prezident Emmanuel Macron se v telefonickém rozhovoru shodli, že v Dúmě byly použity chemické zbraně. Trump dnes oznámil, že se v nadcházejících 24 až 48 hodinách rozhodne o reakci USA.

Ruský zástupce při OSN varoval před eskalací konfliktu. "Ozbrojený útok pod lživou záminkou proti Sýrii, kde jsou na žádost legitimní vlády ruské jednotky, by mohl mít vážné důsledky," řekl Něbenzja.

Francouzský zástupce při OSN François Delattre dnes na Radě bezpečnosti obvinil Rusko ze spoluúčasti na útoku. "Žádné syrské letadlo nevzlétne, aniž by o tom bylo Rusko informováno," řekl Delattre.